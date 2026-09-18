"팬티 한 장으로 3일"...기안84, 카즈하 앞에서 충격 위생관 '동공지진'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 속옷 한 장을 최대 3일 동안 입는다고 고백해 그룹 르세라핌 카즈하를 놀라게 했다.

17일 유튜브 채널 '인생84'에는 '우리집 놀러 온 카즈하'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'에 함께 출연한 기안84와 카즈하가 촬영 당시를 회상하는 모습이 담겼다.

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이날 카즈하는 '대환장 기안장2'를 촬영하며 기안84의 모습 중 놀랐던 점이 있느냐는 질문을 받았다. 그는 망설임 없이 "안 씻으시더라"고 답해 웃음을 자아냈다.

그러나 기안84는 당황하지 않고 "너희가 너무 자주 씻는 것"이라고 맞받아쳤다.

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카즈하는 촬영 당시 기안84가 계속 같은 속옷을 입고 있었던 것 같다며 조심스럽게 의문을 제기했다.

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그는 "똑같은 팬티였는데, 같은 색깔의 팬티가 여러 장 있는 것이냐. 아니면…"이라며 말을 흐렸다.

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이에 기안84는 아무렇지 않은 표정으로 "팬티는 한 3일 입는다"며 "프레시하면 오래 입는다"고 고백했다.

예상하지 못한 답변에 놀란 카즈하는 "프레시하다는 기준이 무엇이냐"고 되물었다.

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기안84는 "깔끔하게 관리를 잘해서 입으면 한 2~3일 정도 입는다"며 자신만의 속옷 교체 기준을 설명했다. 다만 어떤 상태를 '프레시하다'고 판단하는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

기안84의 거침없는 위생관을 접한 카즈하는 당황한 기색을 감추지 못했고, 두 사람의 상반된 생활 습관이 웃음을 안겼다.

narusi@sportschosun.com