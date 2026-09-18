"엄마 정신차려"...'현빈♥' 손예진, '4살子' 우진이 어휘력에 진땀

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손예진이 4살 아들 우진 군의 어휘력에 놀랐던 일을 떠올렸다.

지난 17일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 "용안 합 굉장하다. 세 친구의 위험한 사랑 내기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손예진은 "요즘 아기 키우고 지낸다. 작업은 쉬고 있다. 일하는 것보다 아이 키우는 게 더 어렵다"라면서 4살 아들의 육아 일상을 전했다.

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그는 "말을 너무 잘한다. 요즘 나한테 '엄마 정신 차려라'고 한다"라며 "내가 너무 피곤하니까 '엄마 좀 누워있겠다'라고 하면 '엄마 정신 차려'라고 한다"라면서 아들의 귀여운 일화를 공개했다.

이어 "'그 이야기는 어디서 배웠냐'라고 했다"라면서 "아이들이 어디서 듣든 정말 너무 신기하게 말의 어휘력이 점점 늘면서 너무 귀여운 것 같다"라며 하루가 다르게 성장하는 아들을 향한 애정을 드러냈다.

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또한 손예진은 최근 다녀온 가족 여행을 제일 큰 행복으로 꼽았다. 최근 현빈, 손예진 부부는 4살 아들과 함께 일본 오키나와 등으로 가족 휴가를 떠난 가운데 온라인 커뮤니티를 통해 목격담이 전해지며 화제를 모으기도 했다.

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이에 대해 손예진은 "오키나와, 미국 다녀왔다"라면서 "작품 끝나고 쉬러 다녀왔다. 근데 아이랑 함께 가면 쉬는 여행은 아니다"라며 웃었다. 이어 "아이 위주로 스케줄이 굉장히 빡빡했다. 힘들지만 가족과 함께하는 여행은 진짜 너무 행복한 것 같다"라며 웃었다.

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한편, 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com