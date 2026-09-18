“배철수가 400억 벌었다고 소문내”..구창모가 털어놓은 ‘8억’ 돈침대 생활

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 구창모가 가수 활동을 잠시 중단하고 해외에서 자동차 사업을 하던 시절의 남다른 경험을 공개했다.

지난 16일 MBN '속풀이쇼 동치미' 선공개 영상에서는 구창모와 김범룡이 과거 이야기를 나눴다. 이날 구창모는 1990년대 초 중앙아시아에서 자동차 사업을 하면서 상당한 수입을 올렸던 당시를 떠올렸다.

당시 구창모가 자동차 사업으로 400억 원을 벌었다는 소문까지 돌았다고 한다. 구창모는 이 이야기를 전해 들은 배철수에게 실제로는 그 정도가 아니었다며 웃으며 설명했다.

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그는 "배철수 씨가 내가 거기서 400억을 벌었다는 소문이 났다고 하길래 '공 하나 빼봐'라고 했다. 400억 정도는 아니다. 가수 생활할 때보다는 정말 많이 번 거다. 그게 90년대 초다"고 말했다.

1990년대 초라는 시점을 감안하면 상당한 금액이었다. 최홍림 역시 당시 부동산 가격을 떠올리며 놀라움을 감추지 못했다.

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더 놀라운 이야기는 그다음에 나왔다. 당시 현지에서 자동차를 판매한 뒤 받은 돈을 은행에 넣어두지 않고 집에 보관했다는 것이다.

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구창모는 당시 상황을 이렇게 설명했다.

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그는 "은행을 못 믿으니까 입금을 못 했다. 차를 팔면 사람들이 현금으로 가지고 와서 나한테 대금을 지불했다"고 했다.

이어 그렇게 받은 현금은 침대 매트리스 밑으로 들어갔다. 액수가 커지면서 침대 아래가 사실상 금고처럼 변했다고 한다.

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그는 "전부 침대 매트리스 밑에 깔아놨다. 많을 때는 100만 달러(당시 한화 약 8억)까지 깔려 있었다"고 전했다.

당시 환율을 기준으로 하면 수억 원에 달하는 현금이었다. 구창모는 그렇게 많은 돈을 바로 아래에 두고 생활했던 당시의 모습도 생생하게 떠올렸다.

그는 "밑에 돈이 깔려 있는데 그 위에서 자면 저절로 웃음이 나오더라"고 웃었다.

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하지만 돈이 많다고 해서 마음까지 편했던 것은 아니었다. 잠들었다가도 갑자기 현금이 제대로 있는지 확인하고 싶어 불을 켜곤 했다고 한다.

그는 "그렇게 자다가 확인하려고 불을 켠다"라면서 스스로 당시를 돌아보며 거침없는 표현까지 사용해 웃음을 안기기도 했다.

옆에서 이야기를 듣던 가수 김범룡도 사업가가 된 구창모의 달라진 모습을 기억하고 있었다.

김범룡은 구창모가 사업을 하던 시절 한국에 들어오면 예전 가수 시절과는 분위기 자체가 달랐다고 말했다.

그는 "형이 사업하다가 가끔 한국에 들어오면 후광이 있었다. 가수 때 못 보던 후광이었다. 어깨도 좀 올라가 있었다. 사람이 눈빛이 달랐다"고 떠올렸다.

특히 당시 구창모의 씀씀이도 남달랐다고 회상했다.

그는 "모든 돈은 형이 다 썼다. 걱정하지 마. 그냥 가라고 했다"고 전했다.

한편 구창모는 1978년 블랙테트라 2기로 데뷔한 뒤 송골매에 합류하며 이름을 알렸다. '어쩌다 마주친 그대', '모두 다 사랑하리' 등으로 큰 사랑을 받았고, 이후 솔로 가수로 전향해 '희나리', '아픈 만큼 성숙해지고' 등을 히트시키며 전성기를 이어갔다.

tokkig@sportschosun.com