"전기슈트 극한 다이어트 죽을뻔"…장윤정, 출산 후 감량하다 '아찔'

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 장윤정이 첫째 아들 연우 군 출산 후 급하게 체중 감량에 나섰던 당시를 떠올리며 "죽을 뻔했다"고 털어놨다.

지난 17일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "운동보다 더 힘든 꼴통즈와의 시간"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장윤정은 "올해 들어서 건강 관리에 신경을 쓰면서 선생님들께서 '이제 운동하셔야 된다', '근력을 늘려야 된다'라는 말씀을 많이 해 주신다"라고 말했다.

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그는 "운동을 정말 싫어한다"라면서 "운동을 정말 애쓰지 않으면 웬만해서는 하기가 쉽지가 않은 정말 게으름을 갖고 있는 사람"이라고 솔직하게 고백했다.

그러면서도 "공연을 좀 앞둔다거나 아니면 중요한 일을 앞두고 있을 때는 필요한 부분을 막 근력 운동을 좀 하는 편"이라고 설명했다.

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장윤정은 과거 출산 후 급하게 체중을 감량했던 경험도 떠올렸다.

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그는 "예전에 첫째 아들 연우 낳고 급하게 찐 살을 급하게 빼느라고 이것저것 알아보다가 EMS 운동 센터를 알게 됐다"라며 "물에 적신 슈트를 입고 전기를 연결해서 작동시켜 같이 운동시키는 그런 센터가 있었다"라고 당시를 회상했다. EMS 운동은 Electrical Muscle Stimulation(전기 근육 자극)의 약자로, 전기 자극을 이용해 근육을 수축시키면서 운동하는 방식이다.

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이어 장윤정은 "너무 힘들어서 죽을 뻔했다. 잠깐 운동했는데 배 쪽이 뻐근하더라"며 강도 높은 운동을 경험했던 당시를 떠올렸다.

장윤정은 자신만의 몸 관리 기준도 밝혔다. 그는 "눈바디를 주로 하는 편이다. 노래를 하는 사람이니까 복근의 힘이 어느 정도 있어야 노래하는 게 수월하다"라면서 "허리 라인도 중요하지만 세로줄이 항상 있게 만들어놔야 하겠다는 생각을 한다"라면서 무대에서 노래하기 위해 복근과 허리 근력을 관리하고 있다고 설명했다.

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이후 장윤정은 직접 운동에 나섰다. 운동을 위해 나들 공원을 찾은 그는 음악에 맞춰 강사의 동작을 따라 하는 사람들 사이에 합류했다.

처음에는 적극적으로 운동에 참여하며 "신난다"라고 반응했지만, 30분 만에 "안 되겠다. 죽을 것 같다. 가자"라고 말해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com