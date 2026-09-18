"목과 몸 동시 손상"…임창정, 무반주 댄스에 온라인 발칵

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 임창정이 무반주 댄스로 온라인을 뜨겁게 달궜다.

임창정은 17일 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 '탓탓탓' 무반주 라이브 댄스 영상을 공개했다. "목과 몸이 동시에 손상될 수 있으니 절대 따라 하지 마세요"라는 경고 문구와 함께 시작된 영상에서 임창정은 반주 없이 직접 '탓탓탓'을 부르며 댄서들과 함께 안무를 선보였다. 코믹한 동작과 표정에도 흔들림 없는 라이브 실력은 '원조 올라운더'의 진면목을 느끼게 한다.

네티즌들은 '따라할 엄두가 안 난다', '반주가 없다는 게 믿기지 않는다' '음악방송이 기대된다'는 등 뜨거운 반응을 보였다.

Advertisement

'탓탓탓'은 7월 발매한 세미트로트 장르의 곡이다. 트로트의 흥겨운 멜로디와 현대적인 EDM 사운드의 조화,재치있는 가사가 더해진 '형아표 팩폭 응원송'으로 발매 직후 멜론 지니 벅스 등 국내 주요 음원사이트에 차트인했다.

소속사 제이지스타는 "'탓탓탓'에 많은 사랑을 보내주시는 분들을 위해 최근 라디오뿐 아니라 음악방송까지 여러 활동을 계획하고 있다"라고 밝히며 앞으로 활동에 대한 기대를 더욱 높였다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com