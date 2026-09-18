권은비 뒤꿈치→카즈하 발톱까지…기안84, 女아이돌 '손님 대접' 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 웹툰 작가 기안84가 과거 권은비의 발뒤꿈치 굳은살을 직접 관리해준 데 이어 이번에는 르세라핌 카즈하의 발톱까지 깎아주며 기상천외한 '손님 대접법'을 선보였다.

카즈하는 기안84의 제안을 받아들이고 웃으며 발을 맡겼지만, 영상 공개 이후 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다.

일부 누리꾼들은 "아무리 친해도 걸그룹의 발톱을 직접 깎아주는 것은 선을 넘었다", "보기에 불편했다"며 해당 장면이 과했다고 지적했다.

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반면 다른 사람은 쉽게 생각하지 못할 행동으로 손님을 대하는 것이 원래 기안84 콘텐츠의 특징이라는 의견도 이어졌다. 두 사람이 편안한 분위기에서 동의한 만큼 문제로 볼 필요가 없다는 반응도 나왔다.

지난 17일 유튜브 채널 '인생84'에는 '우리집 놀러 온 카즈하'라는 제목의 영상이 공개됐다. 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'를 통해 인연을 맺은 카즈하는 월드투어 출국을 앞두고 기안84의 집을 찾았다.

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기안84는 '대환장 기안장2' 촬영 당시 여러 일을 도맡았던 카즈하에게 집밥을 대접하고 싶었다며 직접 삼겹살 구이와 고추장아찌 등을 준비했다. 카즈하도 쌀을 씻고 양파를 손질하며 요리를 도왔다.

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음식이 완성되기를 기다리던 중 기안84는 갑자기 카즈하에게 "내가 손톱이라도 깎아줄까. 아니면 발톱이라도 깎아줄까"라고 제안했다.

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카즈하가 최근 발톱이 길어졌다고 답하자 기안84는 "그러면 밥을 먹고 발톱을 깎자. 나 발톱 잘 깎는다"며 적극적으로 나섰다.

식사를 마친 뒤 기안84는 실제로 손톱깎이를 가져왔다. 카즈하 역시 별다른 거부감 없이 웃으며 발을 내밀었다.

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카즈하의 발톱을 살펴본 기안84는 "양말이 찢어지지 않느냐. 발톱이 너무 길다"며 "열 개를 전부 자르기는 힘들고 한두 개만 깎아주겠다"고 말했다.

기안84는 자신의 경험을 강조하며 "예전에 발뒤꿈치를 갈아드린 분도 있다"고 권은비를 언급했다.

앞서 그는 권은비가 출연한 콘텐츠에서도 발뒤꿈치의 굳은살을 발견하고 직접 관리해준 바 있다.

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손님에게 음식을 대접하는 데 그치지 않고 발까지 관리해주는 기안84 특유의 접대 방식이 또 한 번 등장한 셈이다.

기안84는 카즈하의 엄지발톱을 고른 뒤 "살까지는 깎지 않겠다. 길이를 절반 정도만 줄이겠다"며 조심스럽게 손톱깎이를 댔다.

오랫동안 발레를 해온 카즈하의 발에 굳은살이 자리 잡은 것을 발견한 그는 "발레를 해서 굳은살이 많다"며 "영광의 상처 같은 것이다. 마라토너의 발 같다"고 말했다.

기안84는 카즈하의 발톱이 자신보다 두껍다며 놀라기도 했다. 카즈하가 패디큐어를 한 상태라고 설명하자 그는 발톱을 깎은 뒤 끝부분을 직접 갈아주기까지 했다.

기안84는 "내가 해줄 수 있는 것이 많지 않다. 이것이라도 해줘야 한다"고 말했다. 카즈하가 평소에도 다른 사람의 발톱을 깎아주는지 묻자 그는 "나도 처음 해본다"고 답했다.

카즈하는 "용기 있으시다"며 웃었고, 기안84는 손질을 마친 뒤 "이제 양말에 구멍이 나지 않겠다"며 만족스러워했다.

앞서 권은비의 발뒤꿈치 굳은살을 관리해준 데 이어 이번에는 카즈하의 발톱까지 직접 깎아준 기안84의 기상천외한 '손님 대접'이 다시 한번 화제를 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com