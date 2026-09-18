'공연의 신' NCT127, 5번째 투어 시작…엔시티즌 축제의 날

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 NCT127이 진짜 공연의 세계로 팬들을 초대한다.

NCT127은 18일부터 20일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 'NCT127 5TH 투어 '네오시티 : 서울 - 더 레드라인'을 개최한다.

이번 공연은 NCT127 투어의 전작 '더 모멘텀'을 통해 축적한 에너지가 한계를 넘어 폭발하는 순간을 '더 레드라인'이란 테마로 담아낸다. NCT127은 정규 7집 '블링이' 수록곡부터 지난 10년간 사랑받은 히트곡까지 아우르는 세트리스트와 다채로운 연출로 관객들을 한층 강렬해진 '네오 시티'로 이끈다.

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17일 공개된 트레일러 영상에는 멤버들이 다시 한번 한계를 이겨내고 함께 앞으로 나아가는 모습을 박진감 넘치게 그려내 본 공연에 대한 기대를 높였다.

2,3회차 공연은 비욘드 라이브와 위버스를 통해 온라인으로 동시 생중계 되며, 마지막날 공연은 한국 일본 미국 멕시코 영국 독일 태국 인도네시아 등 전세계 40여개 지역 1000여개 상영관에서 라이브 뷰잉도 진행된다.

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NCT 127은 10월 3일 자카르타, 10월 10~11일 홍콩, 10월 18일 싱가포르, 10월 24~25일 사이타마, 10월 31일~11월 1일 방콕, 12월 12일 마닐라, 1월 2일 타이베이, 1월 9일 쿠알라룸푸르, 1월 16일 마카오에서 다섯 번째 투어를 이어간다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com