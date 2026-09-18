'기록제조기' 엔하이픈, VR 콘서트 사상 최다 도시 개봉

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈이 또 한번 기록 경신에 나선다.

엔하이픈은 18일 롯데시네마 월드타워점과 홍대입구점에서 두 번째 VR 콘서트 '데스티니'를 개봉한다.

'데스티니'는 뱀파이어 사회의 금기를 깬 멤버들의 선택과 그들을 뒤쫓는 위협, 피할 수 없는 숙명 속에 펼쳐지는 이야기를 9곡의 퍼포먼스로 풀어낸 작품이다.

Advertisement

특히 관객들이 선택하는 멤버에 따라 콘서트의 전개가 달라지는 '아티스트 선택 분기 기능'을 적용, 스스로 선택한 운명의 상대와 함께 위협에서 도망치며 도피의 주인공이 된 듯한 몰입감을 선사한다.

엔하이픈은 20일 롯데시네마 월드타워점 10관에서 3회차에 걸쳐 무대인사를 진행한다. 이번 이벤트는 예매 오픈과 동시에 전석 매진되며 엔하이픈의 인기를 실감하게 한다. 이를 시작으로 '데스티니'는 전세계 42개 도시에서 개봉한다. 이는 VR 콘서트 사상 최다 도시 개봉 기록이다.

Advertisement

엔하이픈은 신작 '더 신 : 블리스'로 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200'과 일본 오리콘 '주간 앨범 랭킹' 1위를 휩쓸었다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com