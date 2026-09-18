'실낙원' 감독 "어머니가 쓴 글 사서 제작..아내가 쓴 글 작업中"

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[스포츠조선 조지영 기자] 연상호 감독이 "어머니가 쓴 글이 원안인 작품이다"고 말했다.

18일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고회에는 9년 전 아들을 잃고 AI 프로그램을 통해 아들을 만나며 하루하루를 버텨온 엄마 류수영 역의 김현주, 9년 전 죽은 줄로만 알았지만 기적처럼 살아 돌아온 아들 류선우 역의 배현성, 그리고 연상호 감독이 참석했다.

연상호 감독은 "'얼굴'과 '실낙원'은 저예산 영화로 묶인다. '실낙원'은 '얼굴'에서 한 회차 더 추가된 14회차 촬영을 했다. 어머니에게 나는 유독 아끼는 자식이었다. '군체' 메이킹을 볼 때다 '네가 그렇게 고생하는지 몰랐다'며 울더라. 그 정도로 나를 생각한다. 그러다 명절 때 어머니가 연습장에 이야기를 쓴 것을 발견하게 됐다. 그게 '실낙원'의 원안이었다. 엄마에게 그 이야기를 샀다. 그런데 이번엔 아내가 메신저로 이야기를 써서 보내더라. 아내 이야기는 더 어렵더라. 내용이 전부 다크해서 어려운데 온가족이 인간의 심연을 탐구하고 있는 것 같다"고 웃었다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 21일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com