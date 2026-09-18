연상호 감독 "'얼굴' 13회차였는데 '실낙원' 14회차 촬영..직접 투자 마음 편해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 연상호 감독이 "'얼굴'에 이어 '실낙원'도 저예산 영화로 제작됐다"고 말했다.

18일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고회에는 9년 전 아들을 잃고 AI 프로그램을 통해 아들을 만나며 하루하루를 버텨온 엄마 류수영 역의 김현주, 9년 전 죽은 줄로만 알았지만 기적처럼 살아 돌아온 아들 류선우 역의 배현성, 그리고 연상호 감독이 참석했다.

연상호 감독은 "'얼굴' 때도 마찬가지였는데, 늘 투자를 받을 때 책무감이 생긴다. '얼굴'은 직접 투자를 했는데, 마음이 편안하더라. 내 마음대로 해보자는 식이었는데 그게 중독돼 '실낙원'까지 오게 됐다. 이번 작업도 김현주, 배현성은 물론 스태프들도 다같이 마음 편하게 원하는 영화를 만들자는 마음으로 시작하게 됐다"고 의미를 전했다.

Advertisement

'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 21일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com