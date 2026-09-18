이시언♥서지승 子, 4개월에 카메라 아이컨택…배우 아빠 아들 맞네

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이시언이 붕어빵 아들과 함께한 귀여운 일상을 공개했다.

이시언은 18일 자신의 SNS를 통해 "솔민이와 산하"라는 글과 함께 '피지컬 서바이벌' 우승자 아모띠가 공개한 게시물을 공유했다.

사진 속에는 평온한 표정의 이시언 아들 솔민 군과 눈물을 흘리는 아모띠의 딸 산하 양의 상반된 모습이 담겨 있어 웃음을 자아낸다.

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아빠 품에 안겨 있는 아이들의 모습도 공개, 이 과정에서 솔민 군은 아기띠에 편안하게 기대앉아 카메라를 바라보는 모습으로 귀여움을 뽐냈다.

또 다른 사진에서는 아빠의 팔을 꼭 붙잡은 채 다소 진지한 표정을 지으며 카메라를 응시하고 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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무엇보다 솔민 군의 모습에서 아빠 이시언과 똑 닮은 비주얼이 눈길을 끌었다. 앞서 이시언의 아내 서지승 역시 아빠와 아들의 닮은꼴 외모를 언급한 바 있다. 서지승은 이시언과 솔민 군의 모습을 두고 "큰 솔민이 작은 보연이. 엄마의 사랑둘"이라고 표현해 웃음을 자아냈다. '보연'은 이시언의 본명이다.

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한편, 이시언과 서지승은 2021년 결혼했으며, 지난 5월 첫아들 솔민 군을 품에 안아 많은 축하를 받았다.

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anjee85@sportschosun.com