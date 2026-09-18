'실낙원' 김현주 "연상호 감독 무한 신뢰..보답하고 싶은 마음에 열연"

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김현주가 "연상호 감독의 신뢰에 보답하고 싶었다"고 말했다.

18일 오전 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 스릴러 영화 '실낙원'(연상호 감독, WOWPOINT 제작) 제작보고회가 열렸다. 이날 제작보고회에는 9년 전 아들을 잃고 AI 프로그램을 통해 아들을 만나며 하루하루를 버텨온 엄마 류수영 역의 김현주, 9년 전 죽은 줄로만 알았지만 기적처럼 살아 돌아온 아들 류선우 역의 배현성, 그리고 연상호 감독이 참석했다.

김현주는 "나는 경력에 비해 연기의 기술력은 조금 약한 편이다. 감정만 매달리는 편이다. 처음 시나리오를 읽었을 때 감정이 끝까지 간다. 이 작품도 마음을 잡고 읽으려고 했다. 이 연기의 결이 내가 그나마 잘 할 수 있는 연기가 아닌가 싶었다. 하겠다고 했지만 막상 촬영에 들어가니 어려운 작품이었다"며 "연상호 감독은 늘 배우들을 믿어주고 큰 설명이나 요구도 없다. 믿어주는 신뢰의 눈빛이 정말 강해서 신뢰에 보답하고 싶은 마음이 더 생기는 것 같다"고 밝혔다.

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'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아이를 잃은 엄마에게 9년 만에 훌쩍 커버린 아이가 돌아오면서 시작되는 미스터리한 이야기를 그린 작품이다. 김현주, 배현성이 출연하고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 21일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com