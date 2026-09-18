아이들 소연, '퇴사할게여' 내자 때아닌 퇴사설..."직원들 유독 열심히 도와줘" ('고막남친')

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 아이들의 소연이 '퇴사할게여'로 5년 2개월 만에 솔로로 컴백한 가운데 때아닌 퇴사설에 "안 나갑니다"라고 직접 해명하며 웃음을 자아냈다.

18일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서는 소연이 약 5년 2개월 만의 솔로 컴백곡 '퇴사할게여'로 분위기를 달군다.

이날 소연은 직장인들의 공감송으로 화제를 모은 '퇴사할게여'에 대해 익스의 '잘 부탁드립니다'를 오마주했다고 밝히며 한국 밴드 음악의 색깔을 담기 위해 고민했던 과정을 전한다.

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실제 퇴사 여부를 묻는 주변의 반응에 소연은 "많은 사람들이 큐브를 퇴사하는 줄 아는데 그렇지 않다"고 해명하며 "직원분들도 이번 앨범에서 유독 더 열심히 도와주셨다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다.

오랜만의 솔로 활동에 대한 솔직한 심경도 털어놓는다. 소연은 "사실 솔로 앨범을 내는 게 좀 무서웠다"며 아이들 음악을 만들 때와 달리 혼자 부담을 온전히 감당해야 한다는 두려움이 있었다고 고백한다. 특히 솔로 가수로서의 롤모델로 서인영을 꼽은 소연은 직접 연락해 만남까지 성사된 남다른 인연을 공개한다. 이어 서인영의 '신데렐라'를 자신만의 방식으로 재해석한 특별한 무대도 선보인다.

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anjee85@sportschosun.com