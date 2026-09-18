박명수, '할명수' 2개월 중단 이유…"JTBC 부도 나서 그렇지" ('라디오쇼')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박명수가 JTBC 경영난 여파로 휴식기에 들어갔던 유튜브 예능 '할명수'가 약 2개월 만에 돌아온 가운데, 그동안의 상황을 솔직하게 털어놨다.

18일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서는 '검색N차트' 코너가 진행된 가운데 방송인 전민기가 게스트로 출연했다.

이날 '박명수 키워드'라는 주제에 대해 이야기 중 박명수의 유튜브 예능 '할명수'를 언급했다.

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앞서 JTBC는 최악의 경영난으로 회생절차 개시 신청한 가운데 JTBC 디지털스튜디오에서 제작하던 '할명수' 역시 휴식기에 들어갔다. 이 기간 새로운 콘텐츠 대신 기존 영상을 재편집한 '몰아보기' 콘텐츠가 업로드됐다. 그러던 중 지난 11일 약 2개월 만에 새로운 콘텐츠가 공개되며 팬들의 관심을 모았다.

이에 전민기는 '할명수'의 휴식기를 언급하며 당시 알려진 박명수의 미담을 전했다. 전민기는 "당시 따뜻한 미담도 화제였다. 회사 경영난으로 인해 '할명수' 촬영이 중단되자 제작진에게 용돈을 지급했다는 사실이 공개됐다"라며 "박명수 씨가 '내 입으로 말할 수는 없지만 용돈보다 큰 금액이다'라고 말했더라"라고 언급했다. 그러자 박명수는 "용돈을 그렇게 많이 주는 사람이 어디 있느냐. 그건 아니다"라며 해당 이야기를 바로잡았다.

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이어 전민기는 "'왜 이제야 돌아오셨냐'라는 반응이 댓글에 많다"라고 하자, 박명수는 "부도 나서 그렇지, 부도 나서"라며 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com