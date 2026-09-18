“눈에 비문증 생겨”...레드벨벳 예리, 10년만 밝힌 교통사고 후유증

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 레드벨벳 예리가 10년 전 교통사고를 당했던 당시를 떠올리며 심각했던 부상과 사고 후유증을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '예리미즈'에는 예리가 멤버 슬기와 과거 겪었던 교통사고를 언급하는 모습이 공개됐다.

이날 예리는 "2016년 10월 교통사고가 났다. 슬기 언니와 롯데월드에 갔다가 집에 돌아오는 길에 택시 사고가 났다"라고 떠올렸다.

Advertisement

부상은 심각했다. 예리는 "크게 다쳤다"라고 했고, 슬기는 "나는 다행히 크게 안 다쳤는데 옆을 딱 봤는데 예리 입에서 피가 너무 많이 났다"며 당시를 떠올렸다.

예리는 "실제로 입원해서 되게 오래 치료했다"고 밝혀 사고 이후 상당 기간 치료를 받아야 했음을 전했다.

Advertisement

사고 당시 택시가 예리 쪽으로 커브를 돌면서 충돌이 발생했다. 예리는 "내 쪽으로 커브를 돌면서 생긴 사고라 기사님과 슬기 언니는 별로 크게 안 다쳤고, 내가 앞으로 날아갔다. 앞으로 쾅 박았다"라며 사고 순간을 생생하게 설명했다.

Advertisement

이어 "박고 눈을 떴는데 '이거는 뭐지? 너무 아프다' 했다"라고 회상했고, 슬기는 "진짜 순식간에 일어난 일이었다"고 전했다.

Advertisement

예리는 "그 뒤로 약간 차 트라우마가 있었다"며 "흰자가 빨갛게 다 터졌고, 되게 미세하게 안구가 들어갔다"라면서 밝혔다. 이어 "수술하느냐 마느냐 엄청 고민했었는데 그냥 안 하기로 결정해서 살고 있다"라고 말했다. 예리는 "실제로 입원하는데 너무 우울하더라"라면서 "돌아오는 데 진짜 오래 걸렸고 그때 활동을 좀 몇 달 쉬었다"고 밝혔다.

특히 당시 사고가 언론을 통해 '경미한 사고'로 알려졌던 것과 실제 상황에는 차이가 있었다고 강조했다. 예리는 "경미한 사고라고 기사가 났는데, 난 경미하지 않았다. 진짜 크게 다쳤었다"고 털어놨다.

Advertisement

사고 이후 지금까지 후유증도 남아 있었다. 예리는 "그 사고 이후로 날파리처럼 보이는 비문증이 있다"라며 "지금도 조그마한 동그라미 같은 게 이렇게 지금 있다"라고 말했다. 이어 "이거는 어떻게 할 수 없다고 하더라고. 그냥 '대충 살자 마인드'로 살고 있다"라고 담담하게 말했다.

anjee85@sportschosun.com