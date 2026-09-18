'SBS 공채개그맨 난동' 범인인줄 알았다...박종욱 사과 영상에 역풍

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 박종욱이 'SBS 공채 개그맨 술집 난동 사건'의 당사자로 오해받자 직접 해명에 나섰지만, 자극적인 연출로 오히려 역풍을 맞았다.

실제 범인인 것처럼 고개를 숙여 사과한 뒤 자신과 무관한 사건이라고 밝히면서, 피해자가 있는 사건까지 조회수를 위한 '낚시 콘텐츠'로 활용한 것 아니냐는 지적이 이어졌다.

박종욱은17일 자신의 채널에 '공채 개그맨 술집 난동 죄송합니다'라는 제목의 영상을 공개했다.

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영상 초반 박종욱은 카메라를 향해 "공채 개그맨 난동 죄송하다"고 말하며 고개를 숙였다. 제목과 도입부만 보면 그가 술집 난동 사건의 당사자로서 직접 사과하는 것처럼 보였다.

그러나 곧바로 반전이 이어졌다. 박종욱은 "나는 SBS 공채 16기 박종욱이다. 과거 '김그라'라는 이름으로 활동했다"고 자신을 소개한 뒤 이번 사건과 무관하다고 밝혔다.

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박종욱은 "아침부터 주변 지인들에게 약 20통의 전화를 받았다"며 "'SBS 공채 개그맨 난동 사건' 때문에 '혹시 너 아니냐'는 걱정과 의심이 섞인 연락이 계속 왔다"고 설명했다.

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이어 "마포구 술집에서 '나 공채 개그맨이야'라고 외치며 난동을 부린 것으로 알고 있다"며 "사건 경위를 보면 나는 마포까지 가서 양주를 마실 돈이 없다"고 말했다.

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현재 남양주에 거주한다는 박종욱은 "그 돈이면 동네 친구를 불러 뼈해장국 두 그릇과 소주 세 병을 먹는 편을 택하겠다"고 덧붙이며 자신은 당사자가 아니라고 거듭 강조했다.

그는 "공채 개그맨 난동 사건은 내가 아니니 이제 그만 연락해 달라. 특히 개그맨분들, 지겨워 죽겠다"고 호소했다.

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동료 코미디언 이상호가 댓글을 통해 "사건 당일 시간 단위로 무엇을 했는지 밝혀라"고 농담하자 박종욱은 "오후 6시부터 다음 날 오전 2시까지 틱톡 라이브 방송을 했다"고 답하며 알리바이까지 공개했다.

박종욱의 해명 방식에 대한 반응은 엇갈렸다. "근거 없는 의심을 센스 있게 풀어냈다", "진지하게 시작해서 더 웃겼다", "위기를 기회로 바꿨다"며 유쾌한 대응이었다는 반응이 나왔다.

반면 실제 피해가 발생한 사건을 조회수를 위한 소재로 사용한 것 아니냐는 비판도 이어졌다.

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일부 누리꾼들은 "제목과 도입부만 보면 박종욱이 범인인 줄 알겠다", "결국 낚시 영상 아니냐", "다른 사람이 피해를 본 사건까지 웃음 소재로 활용하는 것은 부적절하다"고 지적했다.

박종욱은 난동 사건의 당사자로 공식 지목된 적은 없다. 'SBS 공채 개그맨'이라는 단서만으로 온라인에서 여러 코미디언의 이름이 거론되는 과정에서 박종욱도 의심받자 직접 해명한 것이다.

그러나 '죄송하다'며 고개를 숙이는 장면을 전면에 내세우고 뒤늦게 사건과 무관하다고 밝히면서, 해명 영상마저 관심을 끌기 위한 콘텐츠로 만든 것 아니냐는 또 다른 논쟁을 낳았다.

앞서 JTBC '사건반장'은 지난 15일 서울 마포구 홍대입구역 인근의 한 위스키 바에서 남성 A씨가 난동을 부린 사건을 보도했다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 A씨가 직원을 향해 폭언하고 기물을 파손하는 모습이 담겼다.

A씨는 다른 손님과 시비가 붙었고, 직원들이 자신을 제지하자 "너희를 망하게 하겠다", "나는 SBS 공채 개그맨이다"라고 소리친 것으로 전해졌다.

A씨는 현재 경찰 조사를 받고 있다. 다만 A씨의 구체적인 신원과 실제 SBS 공채 개그맨 출신인지 여부는 확인되지 않았다.

방송 이후 무분별한 추측의 대상으로 떠오른 박종욱은 직접 범인설을 부인했지만, '가짜 사과'를 앞세운 해명 방식 때문에 또 다른 갑론을박의 중심에 서게 됐다.

narusi@sportschosun.com