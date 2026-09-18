[공식] 끝날 때까지 끝난게 아니다..'오디세이' 1100만 돌파→47일 연속 예매율 1위

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란, 맷 데이먼이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 그야말로 광풍을 이어가며 1100만 고지까지 점령했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 18일 오전 11시 41분, 누적 관객 수 1100만3명을 기록했다.

개봉한 지 한 달이 훌쩍 지난 시점에도 쟁쟁한 국내외 신작들의 공세 속에서 흔들림 없는 흥행 저력을 보여주고 있다는 점에서 더욱 의미가 깊다. 특히 '오디세이'는 8월 3일부터 9월 18일까지 무려 47일 연속 전체 예매율 1위를 수성하며 식지 않는 관객들의 관심을 입증하고 있다.

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뿐만 아니라 '오디세이'는 이번 1100만 관객 돌파와 함께 2018년 개봉해 역대 외화 흥행 5위를 기록한 '어벤져스: 인피니티 워'의 기록까지 바짝 다가서며 또 한 번의 순위 상승을 예고하고 있다.

크리스토퍼 놀란 감독을 향한 관객들의 굳건한 신뢰와 N차 관람 열풍이 장기 흥행을 든든하게 견인하고 있는 가운데, '오디세이'가 써 내려갈 흥행 신화가 과연 어디까지 이어질지 이목이 집중되고 있다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com