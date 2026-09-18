임윤아, 로코 벗고 미스터리 의학 드라마 도전..'언내추럴' 2027년 방송

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. MC 임윤아. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 임윤아가 법의학자로 변신한다.

오는 2027년 첫 방송될 tvN 새 드라마 '언내추럴'(가제, 민지은 극본, 박유영 연출)은 영화, 드라마 등 장르를 막론하고 연타석 흥행을 기록한 '믿고 보는 배우' 임윤아가 선택해 화제를 모으고 있다.

극 중 임윤아는 U.D.I 센터 법의관 송도은 역을 맡았다. 송도은은 차분하고 냉정해 보이는 겉모습 아래 누구보다 깊은 연민과 집요함을 가진 인물. 부검대에 오르는 시신이 어떠한 모습이더라도 결코 흔들리지 않고 날카로운 시선으로 부검을 진행하며 반드시 진실을 알아내고야 마는 집념의 소유자다.

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진실을 향한 집념 속에는 망자의 마지막 목소리를 듣고 싶다는 송도은의 따뜻한 진심이 숨겨져 있다. 세상을 떠난 이들이 전하는 아주 작은 말이라도 놓치지 않고자 단서 하나하나에 집중하는 것. 한 사람의 인생을 존중하는 따뜻한 마음으로 부검을 이어갈 송도은의 행보가 궁금해지고 있다.

이렇게 냉철함과 따스함이 공존하는 송도은 캐릭터를 섬세하게 만들어나갈 임윤아의 색다른 매력도 기대를 모은다. 임윤아는 죽은 자들의 이야기를 진심으로 들어주려는 송도은 캐릭터의 강직함과 그 속에서 잔잔하게 휘몰아치는 감정선을 풀어내며 보는 이들에게 깊은 감동과 여운을 선사할 예정이다.

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'언내추럴' 제작진은 "임윤아의 따뜻하고 밝은 에너지가 단단한 심지와 인간적인 매력을 가진 송도은 캐릭터와 만나 환상적인 시너지를 발휘할 것"이라며 "이름만 들어도 시청자들의 신뢰를 얻는 임윤아의 세밀한 연기를 더해 이전과 다른 매력으로 다시 태어날 '언내추럴'을 기대해달라"고 전했다.

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일본 TBS의 동명 드라마를 리메이크한 '언내추럴'은 국과수 부속 가상의 부검 및 감정 기관, U.D.I에 소속된 법의학자가 부자연스러운 죽음의 뒷면에 숨겨진 사건의 진실을 규명해 나가는 미스터리 의학 드라마다. 임윤아가 출연하고 '검법남녀' '소방서 옆 경찰서'의 민지은 작가가 각본을, '착한 여자 부세미'의 박유영 감독이 연출을 맡는다. 오는 2027년에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com