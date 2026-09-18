'부활남' 구교환, '핑계고' 단골 계원 인증..신승호X강기영과 유재석 만난다

영화 '부활남: 더 레드' 언론배급시사회가 16일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열렸다. 강기영, 신승호, 김시아, 구교환이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)의 배우 구교환, 신승호, 강기영이 홍보 활동을 시작했다.

매력적인 캐릭터들의 다채로운 케미스트리로 호평을 모으고 있는 '부활남'의 구교환, 신승호, 강기영이 유튜브 '뜬뜬 핑계고'에 출연해 계주 유재석과 유쾌한 티키타카를 펼친다.

19일 오전 9시 공개되는 에피소드에는 죽을수록 강해지는 부활 능력자 석환 역의 구교환과 타인을 마음대로 조종하는 블랙 역의 신승호, '석환'의 유일한 친구 영하 역의 강기영이 출연해 캐릭터를 완성하기까지의 과정부터 촬영 비하인드 등 풍성한 이야기를 전할 예정이다.

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특히 '뜬뜬 핑계고'에 세 번째로 출연하는 단골 계원 구교환은 특유의 재치 있는 입담을 선보이고, 신승호는 솔직하고 능청스러운 매력으로, 강기영은 노련한 예능감으로 웃음을 더할 전망이다.

채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com