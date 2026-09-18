한가인·김동준 ‘도플갱어’ 외모 비밀 찾았다..“외할아버지가 이국적으로 생겨” (자유부인)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한가인과 김동준이 남매 못지않게 닮은 외모에 대해 이야기를 나누던 중 공통점을 발견해 눈길을 끌었다.

지난 17일 채널 '자유부인 한가인'에는 ENA 월화드라마 '신병4: 사보타주' 촬영 현장을 담은 비하인드 영상이 공개됐다. 영상에서 한가인은 김동준의 누나 역할로 특별출연해 함께 호흡을 맞췄다.

평소에도 닮은꼴로 자주 언급됐던 두 사람인 만큼 촬영장에서도 외모에 대한 이야기가 자연스럽게 나왔다. 한가인은 배우들과 함께 식사를 하며 김동준을 향해 "진짜 면회 온 누나 같다"고 말했고, 김동준 역시 "휴가 나온 기분이다. 외출 나온 기분이다"라며 촬영장의 분위기를 즐겼다.

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제작진은 두 사람의 닮은 외모를 언급하면서 시청자들 사이에서 부모님을 직접 보고 싶다는 반응이 많았다고 전했다. 이에 한가인은 부모님 모두 방송 출연을 원하지 않는다며 "저희 엄마도 안 하려고 하고, 동준이네 부모님도 안 하신다"고 설명했다.

이어 부모님들은 서로 닮지 않았는데 두 사람이 비슷하게 생긴 것이 신기하다는 이야기가 나왔다. 한가인 역시 "그것도 신기해. 어떤 원리로 그렇게 된 거지?"라며 궁금해했다.

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대화가 이어지면서 두 사람은 가족 중 이국적인 외모를 가진 사람이 있는지 살펴봤다. 한가인이 김동준에게 누가 이국적으로 생겼느냐고 묻자 김동준은 외할아버지를 언급하며 "외할아버지가 되게 이국적으로 생기셨어요"라고 답했다.

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한가인 역시 자신의 외할아버지를 떠올리며 비슷한 이야기를 꺼냈다. 김동준은 한가인의 외할아버지 사진을 본 적이 있다면서 "너무 잘생기셨다"라고 감탄했다. 이에 제작진은 "알고 보니 외할아버지가 똑같이 생기신 거 아니에요?"라고 농담을 건네며 두 사람의 닮은 외모에 대한 이야기를 마무리했다.

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두 사람은 이번 작품에서 실제 남매처럼 호흡을 맞췄다. 한가인은 극 중 김동준이 연기하는 전세계의 누나 전우주 역으로 등장해 특별출연했다. 실제로도 닮은 두 사람이 작품 속에서 남매로 등장하면서 더욱 자연스러운 호흡을 보여줬다는 평가다.

한가인은 오랜만에 드라마 촬영에 나선 소감도 전했다. 약 8년 만에 촬영장을 찾았다는 그는 "재이가 두 살 때였으니 한 8년 된 것 같다"며 오랜만에 새벽 촬영에 나서자 "잊고 있었던 느낌이 갑자기 떠올랐다. '그래, 이 느낌이었어' 싶었다"고 말했다.

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특별출연임에도 예상보다 많은 분량에 놀란 모습도 보였다. 대본을 받아든 한가인은 11장에 달하는 분량을 확인한 뒤 "이게 뭘까요? 대본이 너무 많다"고 말해 웃음을 자아냈다.

촬영을 마친 민진기 PD는 한가인에게 "성공적으로 잘 끝났다. 배우로서 최고의 퍼포먼스를 보여주셨다"며 만족감을 드러냈다.

tokkig@sportschosun.com