박동주, '내아이돌은 공익근무요원' 캐스팅…신스틸러 활약 예고

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[스포츠조선 백지은 기자] '씨제스 신예' 박동주가 신스틸러 활약을 펼친다.

박동주는 숏폼 드라마 '내 아이돌은 공익근무요원'에 최도일 역으로 캐스팅 됐다.

'내 아이돌은 공익근무요원'은 대한민국 최고의 톱 아이돌 강빈(휘브 유건)과 이제는 그를 질색하는 전직 열혈 팬 혜원(박서연)이 시골 마을에서 사회복무요원과 그의 사수인 FM 공무원으로 만나 벌어지는 이야기를 다룬 좌충우돌 로맨틱 코미디다.

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박동주가 맡은 최도일은 혜원의 동네 오빠로 서울로 상경해 엘리트 사회부 기자로 성공한 인물이다. 오랜만에 돌아온 최도일은 훈훈한 비주얼과 다정한 매력으로 혜원의 곁을 맴돈다. 혜원을 설레게 하며 묘한 기류를 형성하는 최도일의 모습은 강빈의 질투심을 자극하며 강빈과 혜원의 관계에 새로운 긴장감을 불어넣을 예정이다.

박동주는 '거짓말, 뱀파이어가 어디 있어?'를 통해 훈훈한 비주얼과 탄탄한 연기력을 뽐냈던 만큼, 이번 작품에서는 이야기를 이끄는 핵심 인물로 한층 확장된 연기 스펙트럼을 보여줄 것으로 기대된다.

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'내 아이돌은 공익근무요원'은 2026년 중 공개될 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com