김수용, 심근경색 실신 전 소름 돋는 전조 증상…"의사 父가 꿈에서 잠옷 건네"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 김수용이 심근경색 실신 전 상황을 밝혔다.

오는 21일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 38회는 '귀향'을 주제로 이야기를 나누는 가운데, 코미디언 김수용, 배우 강에원이 게스트로 출연한다.

이날 김수용은 "죽을 고비에서 살려준 귀인을 만나본 적 있나"라는 질문에 "작년에 쓰러졌을 때 바로 119에 신고해준 김숙, 심폐소생술을 해주고 약을 넣어준 임형준 두 분이 귀인이 아닐까. 다시 태어났다고 생각해서 김숙을 엄마, 임형준을 아빠라고 부르고 있다"고 답한다.

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김수용은 2025년 11월 촬영 준비 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 현장에서 곧바로 심폐소생술을 받고 병원으로 이송됐다. 이후 검진을 통해 급성 심근경색 진단을 받은 김수용은 심혈관 확장 시술을 받은 것으로 알려졌다.

당시를 떠올린 김수용은 "쓰러지기 한 2~3일 전에 돌아가신 부모님이 꿈에 나타나셨다. (꿈속에서) 잠옷이 개어져 있더라. '이게 뭐지?' 그러니까 아버지가 '너 입어!' 그러셔서 잠옷을 입었던 기억이 난다. 그러고 나서 며칠 뒤에 쓰러졌다. 꿈의 의미가 무엇인지 알고 싶다"고 털어놨다.

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그러자 무속인은 "무속에서는 눕는 걸 굉장히 흉하게 본다. 눕는다는 건 병고가 생기거나 입원할 일이 있다는 뜻이다. 잠옷은 눕기 전에 입는 옷이다. 살아생전에 아버님께서 많은 환자를 치료해 주고 살려준 활인공덕을 하셨기 때문에 그 공덕을 자손이 받은 것"이라고 설명했다. 알고 보니 김수용의 아버지는 생전에 의사였던 것. 이를 듣던 강예원은 깜짝 놀라는 반응을 표한다.

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한편 SBS Plus '귀묘한 이야기2'는 21일(월) 밤 11시 30분 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com