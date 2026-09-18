22기현숙, "애 낳다 죽을뻔" 앙상했는데..16기광수 또 임신 요구 ('연애전쟁')

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[스포츠조선 정유나 기자] '연애전쟁'에서 '나는 솔로' 출신의 돌싱커플 정일대와 김소연이 임신 문제로 갈등이 폭발한다.

오는 21일(월) 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁' 13화에서는 지난 12화에 이어 '나는 솔로' 출신 '16기 광수' 정일대, '22기 현숙' 김소연 커플이 등장한다. 앞서 정일대의 입장을 담은 영상을 본 김소연은 "완전 억울하다"라며 "뒷부분 영상 보시라"라고 말하며 반전을 암시해 궁금증을 자아낸 바 있다.

이 가운데, 18일(금) JTBC 유튜브 채널을 통해 공개된 '연애전쟁' 선공개 영상에는 '임신' 문제로 대립하는 '돌돌싱' 정일대와 '유자녀 돌싱' 김소연의 모습이 담겨 눈길을 끈다. '돌돌싱' 정일대는 "남자들은 본능적으로 자기 아이, 2세를 갖고 싶어 한다더라"라며 아이를 갖자는 말을 한다.

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하지만, 한 아이의 엄마이자 임신 경험이 있는 김소연은 "임신 때 힘들었던 거 얘기했지 않느냐. 살이 4~5kg 밖에 안 쪘었다. 그런데 또 임신한다고 생각하면 너무 무섭다"라고 솔직한 속내를 털어놓는다.

임신 당시를 떠올린 김소연은 눈물까지 보이며 아이를 갖기 싫다는 의견을 피력했다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "(정일대가) 임신을 쉽게 생각하는 것 같다. 본인은 정자만 주면 되지만 저는 10개월간 품어야 한다. 애 낳다가 죽을 뻔했다"며 임신 당시의 고충을 털어놨다.

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당시 모습이 담긴 사진 속 김소연은 수척한 모습으로 병실에 누워 있었다. 임신 중임에도 앙상할 정도로 마른 모습이어서 안타까움을 자아냈다. 그는 "지금보다 더 말랐었다. 그때가 이혼 중이기도 해서 여러 가지로 힘들었다"고 당시를 회상했다.

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그러나 정일대는 아랑곳하지 않고 임신에 대한 자신의 확고한 의견을 고집했다.

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결국 이를 지켜보던 서장훈은 "둘의 관계가 불안한 상황에 임신 얘기를 꺼내면 어떻게 받아들여?"라며 날카롭게 지적한다. 이효리 역시 "지금 아이 낳으면 키울 돈 있니? 능력 있어?"라고 현실적인 문제를 짚으며 일침을 날렸다는 후문.

그런가 하면, 남친 정일대와의 대화를 녹취해온 김소연이 왜 녹취를 시작하게 된 것인지, 김소연이 깐 테이프에는 어떤 반전이 담겨 있을지 궁금증을 자극한다. '나솔 돌싱 커플'을 둘러싼 충격적인 이야기는 '연애전쟁' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com