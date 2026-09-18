수지, 성수동서 포착된 ‘뼈말라’ 자태..블랙 스타킹+화이트 미니룩 '청량미'

배우 수지가 18일 서울 올리브영 N 성수에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 팝업 오픈 기념 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

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가수 겸 배우 수지가 청량한 분위기의 올화이트 스타일로 현장을 빛냈다.

수지는 18일 서울 성수동 올리브영 N 성수에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 팝업 오픈 기념 포토콜 행사에 참석했다.

이날 수지는 화이트 셔츠와 풍성한 플레어 미니 스커트를 매치한 올화이트룩으로 등장했다. 볼륨감 있는 소매와 넓은 커프스가 돋보이는 셔츠에 허리 라인을 강조한 디자인의 스커트를 더해 깔끔하면서도 여성스러운 분위기를 연출했다.

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여기에 블랙 스타킹과 블랙 하이힐을 착용해 전체적인 스타일에 포인트를 줬다. 상·하의의 밝은 색감과 대비되는 블랙 아이템이 더해지면서 세련된 느낌을 완성했다.

헤어스타일은 깔끔하게 뒤로 묶어 얼굴선을 한층 또렷하게 드러냈다. 수지는 한 손을 귀 근처에 자연스럽게 가져가는 포즈를 비롯해 다양한 포즈를 선보이며 포토콜에 참석한 취재진의 카메라를 향해 미소를 보였다.

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특히 밝은 하늘색 배경과 강한 조명이 어우러지면서 수지 특유의 청량하고 산뜻한 이미지가 더욱 돋보였다.

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한편 수지는 디즈니+ 새 시리즈 '현혹' 공개를 앞두고 있다.

배우 수지가 18일 서울 올리브영 N 성수에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 팝업 오픈 기념 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

배우 수지가 18일 서울 올리브영 N 성수에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 팝업 오픈 기념 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

배우 수지가 18일 서울 올리브영 N 성수에서 열린 글로벌 뷰티 브랜드 팝업 오픈 기념 포토콜에 참석해 포즈를 취하고 있다. 성수동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/