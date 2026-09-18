“나만 젓가락 들고 있더라” 성시경, 日스타들 틈에서 폭발한 자부심

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 성시경이 일본에서 앨범이 아닌 음식 관련 도서로 베스트셀러 1위에 오른 소감을 유쾌하게 전했다.

성시경은 지난 17일 자신의 유튜브 채널을 통해 도서 '먹을텐데'가 일본 아마존 베스트셀러 1위를 차지했다고 밝혔다.

공개된 순위에서 '먹을텐데'는 일본 배우들의 사진집 등 다양한 인기 상품을 제치고 정상에 올랐다. 책 표지에는 젓가락을 들고 음식을 바라보는 성시경의 모습이 담겼다.

Advertisement

성시경은 "배우들의 사진집 같은 상품들 사이에서 나만 젓가락을 들고 있더라"며 예상하지 못한 순위에 웃음을 터뜨렸다.

가수로서의 솔직한 속내도 밝혔다. 그는 "원래는 앨범으로 1등을 해야 하는데, 어쨌든 1등은 좋은 것"이라며 책으로 먼저 일본 아마존 정상을 차지한 기쁨을 드러냈다.

Advertisement

'먹을텐데'는 성시경이 자신의 유튜브 채널에서 선보여온 동명의 맛집 콘텐츠를 바탕으로 만든 도서다. 직접 방문한 음식점과 음식에 대한 이야기, 성시경 특유의 솔직한 표현을 담아 현지 독자들의 관심을 얻은 것으로 보인다.

Advertisement

성시경의 일본 내 인기는 출판계를 넘어 공연계로도 이어지고 있다.

Advertisement

성시경은 지난 4월 일본 대형 출판사 고단샤와 현지 매니지먼트 및 프로듀스 제휴 계약을 체결했다. 이후 음악 출판과 서적 출간 등 일본 활동의 폭을 넓히고 있다.

오는 10월 4일 일본 도쿄 가든 시어터에서 열리는 단독 콘서트 '성시경 재팬 콘서트 어 송 포 유 2026'은 티켓 판매와 동시에 전석 매진됐다.

Advertisement

이번 공연은 성시경이 일본에서 개최한 역대 단독 콘서트 가운데 가장 빠른 매진 기록을 세운 것으로 알려졌다. 음악뿐 아니라 음식과 출판 콘텐츠를 통해서도 현지 팬층을 넓히고 있음을 보여준다.

성시경은 콘서트 다음 날인 10월 5일 현지 팬들을 위한 도서 증정 행사도 열고 일본 팬들과 직접 만날 예정이다.

narusi@sportschosun.com