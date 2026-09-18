송백경, '16년째 잠적' 페리 행방에 의미심장 “갑자기 성격 바뀌어”...2달전 글 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 지난 17일 SBS '그것이 알고 싶다'가 YG엔터테인먼트 전 프로듀서 페리의 행방과 관련한 제보를 요청하면서 과거 그와 함께 활동했던 원타임 출신 송백경의 글이 다시 주목받고 있다.

송백경은 지난 7월 개인 계정을 통해 페리의 근황을 궁금해하는 이들에게 장문의 글을 남긴 바 있다. 당시에도 페리의 소식을 묻는 질문이 이어지고 있었다며 자신 역시 그의 현재 상황을 알지 못해 궁금한 마음이 크다고 밝혔다.

송백경은 페리가 YG를 떠난 배경에 대해서도 조심스럽게 언급했다. 그는 "왜 YG에서 나갔는지 얼추 짐작으로 눈치껏 알 수 있지만 그걸 내 입으로 직접 말할 수는 없다"라고 적었다.

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이어 과거 페리와 가까이 지냈던 시절을 구체적으로 떠올렸다. 송백경은 "2000~2002년쯤 페리는 담배도 피우고 나와 함께 홍대 클럽도 주말마다 같이 다니며 그 독하디독한 테킬라도 함께 고주망태가 될 때까지 즐겨 마셨다"라고 회상했다.

하지만 시간이 지나면서 페리에게 변화가 나타났다고 한다. 송백경은 2003년 렉시의 첫 앨범을 작업하던 당시를 떠올리며 "2003년 발매한 가수 렉시 1집 앨범 작업 무렵 페리가 갑자기 담배도 술도 끊고 기존의 아는 사람들과 연락을 전부 끊었다"라고 전했다.

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연락을 이어가기 위해 새 전화번호를 알려달라고 부탁했지만 페리의 반응은 단호했다. 송백경은 "'네가 내 번호를 알 필요는 없어'라며 정색했다"라고 당시 상황을 전했다.

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그러면서 이후 페리의 모습에 대해서도 "한국에서 프로듀서의 삶을 살았던 그가 언제부턴가 사람들과의 연을 끊고 외롭게 개인 스튜디오에서 늘 작업으로 고군분투하던 캐릭터로 바뀌었다"라고 적었다.

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두 사람 사이에는 완성되지 못한 음악도 남아 있었다. 송백경은 페리가 랩을 만들고 자신이 후렴구를 맡기로 했던 곡이 있었지만 끝내 완성하지 못했다고 설명했다.

그는 "페리가 Verse 랩을 짜고 HOOK은 내가 만들기로 약속했는데 내가 트랙을 만들다가 다른 곡을 만드는 데 빠져서 결국 흐지부지되고 말았다"라며 당시 작업 과정을 떠올렸다.

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이어 자신의 컴퓨터에 아직도 함께 작업했던 미완성곡들이 남아 있다며 "내 컴퓨터 안에는 20여 년 전 페리와 함께 만들다 만 미완성곡이 정말 많다. 페리의 근황을 나처럼 궁금해하고 페리의 목소리를 그리워하는 분들을 위해 짧게나마 이 트랙을 올려본다"라고 전하기도 했다.

송백경은 실제로 해당 미공개 트랙을 공개하며 페리와의 음악적 인연을 다시 한 번 보여줬다. 글 마지막에는 "페리의 건강과 안녕을 기원하며"라고 적으며 오랜 시간 소식이 끊긴 동료를 향한 마음을 남겼다.

페리는 YG엔터테인먼트 초창기부터 음악 프로듀서로 활동하며 원타임, 지누션 등 여러 아티스트의 작업에 참여했던 인물이다. 이후 미국으로 건너간 것으로 알려졌으며, 2010년 미국 로스앤젤레스에서 목격된 이후 뚜렷한 근황이 전해지지 않고 있다.

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tokkig@sportschosun.com