지창욱, 비공개 SNS에 '명품·차' 플렉스 잔뜩 올렸는데…결국 삭제한 황당한 이유

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 지창욱이 SNS 비공개 부계정을 만들고 플렉스를 자랑했다고 털어놨다.

지난 17일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널 웹 예능 '홍보하러 온 건 맞는데'에는 배우 손예진, 지창욱, 나나가 출연했다.

영상 속 지창욱은 SNS 부계정 질문에 "요즘 SNS를 많이 하니까 어느 순간 자랑을 하고 싶더라"고 말했다.

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그는 "나도 가끔 비싼 거 살 때도 있고 좋은 거 살 때도 있다"라면서 "보통 그런 거 올리지 않나. 근데 공식 계정에다 올리기에는 너무 재수가 없지 않나"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 "SNS에 나의 플렉스를 자랑해 보고 싶더라"라면서 "그래서 혼자 비공개 계정을 만들어서 올렸다"라고 밝혔다. 다만, 비공개 계정인 만큼 아무도 볼 수 없었다.

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지창욱은 "만약 차를 샀다고 하면 차 사진을 올려보고 차 핸들 사진도 올렸다. 시계도 찍어서 비공개 계정에 올리고 나 혼자 만족했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러나 혼자만 보는 '플렉스'에는 금세 한계가 찾아왔다. 지창욱은 "그것도 누가 좀 봐줘야 재미있지 않나. 아무도 안 보니까 재미가 없어서 없앴다"라고 솔직하게 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com