[SC현장] "1인조 변신 후 득음"…밴드 소란, 앞으로 보여줄 '레이어'(종합)

소란의 컴백 쇼케이스가 18일 오후 서울 마포구 엠피엠지 사옥에서 열렸다. 고영배 1인 밴드 소란(SORAN)이 새 미니앨범 'Layer'로 컴백했다. 포즈를 취하고 있는 소란. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 소란이 고영배 1인 밴드 체제로 다시 뛴다.

18일 오후 서울 마포구 MPMG 사옥에소 소란의 EP '레이어' 발매기념 쇼케이스가 열렸다.

소란은 2010년 고영배 서면호 편유일 이태욱 등 4인조로 데뷔했다. 이들은 '그때는 왜 몰랐을까'로 공식 데뷔, '가을목이' '살아있는 느낌' '리코타 치즈 샐러드' '나만 알고 싶다' '너를 공부해' 등 세련된 팝 록 사운드와 위트 있는 가사로 사랑받았다. 2024년 편유일의 탈퇴 후에는 고영배 이태욱 서면호 3인 체제로 재정비했다. 이후 2025년 10월 발표한 '사랑한 마음엔 죄가 없다(이하 사마죄)'가 챌린지 열풍을 일으키며 큰 인기를 끌기도 했다.

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고영배는 "아일릿 원희가 처음 보내준 영상이 화제가 돼 많은 분들이 관심을 가져주셨다. 플레이브 은호의 챌린지 영상도 상상을 초월할 정도로 댓글이 달렸고 팬들이 매일 출석 체크를 하고 있다. 챌린지가 많은 사랑을 받았던 만큼 이번에도 기대가 없다면 거짓말이다. 이번에 성시경 '시즌즈'에 다녀와서 신곡 챌린지를 부탁했는데 면전에서 거절 당했다"고 말했다.

소란의 컴백 쇼케이스가 18일 오후 서울 마포구 엠피엠지 사옥에서 열렸다. 고영배 1인 밴드 소란(SORAN)이 새 미니앨범 'Layer'로 컴백했다. 포즈를 취하고 있는 소란. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

서면호와 이태욱이 2025년 팀을 탈퇴하면서 소란은 고영배 1인 프로젝트 밴드로 전환됐다. 이후 소란은 디지털 싱글 '사과 하나를 그려'를 발표하고 첫 해외 단독 콘서트를 개최하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.

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고영배는 "15년간 밴드 소란이라고 소개했는데 이제는 '저는 소란'이라고 소개하는 게 낯설기기도 하다. 외부와 다양하게 협업했고 MR 행사도 할 수 있게 됐다"고 말했다.

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이어 "소란이 혼자가 됐을 때 팬들의 상실감이 있을 거라 생각했다. 더이상 팬들을 허전하게 하고 싶지 않았다. 곡 발매가 제일 좋은 선물이 될 거라 생각했다. 상황이 바뀌었다고 해서 나태해지고 싶지 않았다. 모든 게 맞아 떨어져서 열심히 활동했다. 회사에서도 서포트 해줬다"고 덧붙였다.

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'레이어'는 1인 체제로 새 출발 후 하나씩 쌓여온 순간들이 겹겹의 레이어가 되어 지금의 소란을 완성한다는 의미를 담은 앨범이다.

고영배는 "소란이라는 이름을 계속 가지고 가려면 '레이어'라는 단어를 쓰면 좋겠다 생각했다. 지금 쌓고 있고, 앞으로 쌓아갈 것들을 의미하는 이름"이라며 "조바심이나 걱정이 많은 편이라 만족하지 않는 편인데 부지런히 살았다. 앨범 발매로 약속을 지킨 것 같아 다행"이라고 털어놨다.

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소란의 컴백 쇼케이스가 18일 오후 서울 마포구 엠피엠지 사옥에서 열렸다. 고영배 1인 밴드 소란(SORAN)이 새 미니앨범 'Layer'로 컴백했다. 컴백 소감을 말하고 있는 소란. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

타이틀곡 '이별직전'은 반복되는 기타 루프와 점차 고조되는 밴드 사운드가 인상적인 곡이다. 이별을 앞둔 상대에게 조금만 더 곁에 머물러 달라는 호소를 가사에 담았다.

고영배는 "'사마죄' 박우상 프로듀서와 두 번째로 작업했다. 명곡은 뚝딱 나온다는데 '사마죄'가 그렇게 완성됐고 결과도 좋았다. 이번 작업은 오래 걸렸다. 서로 기대감이 높아졌는지 수정도 많이 했고 '사마죄'와 정반대 방식으로 만들어졌다. '사마죄'를 이기자는 거창한 목표는 없지만 앨범을 낼 때마다 혼자만의 세트리스트를 쌓아가고 싶다"고 설명했다.

이번 타이틀곡은 기존 소란이 보여줬던 밝고 유쾌한 팝 록 감성에서 탈피, 애절한 분위기를 전한다.

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고영배는 "새로운 이미지를 만들고 싶다는 욕심에 이전에 하지 않았던 발라드에 도전하고 싶었다. 또 오랜 기간 연애를 하고 결혼해 이별 감성이 많이 없는 편이라 그런 면에서도 도전이 됐다"고 귀띔했다.

이밖에 이번 앨범에는 '사과 하나를 그려' '딜리버리' '세리머니' '인사' 등 다채로운 분위기의 5곡이 담겼다.

소란은 이날 오후 6시 '레이어'를 발매한다. 이후 '조이올팍 페스티벌' '그랜드 민트 페스티벌 2026' 무대 등으로 팬들과 만난다.

고영배는 "열심히 한다는 말을 듣고 싶다. 실제로 득음하기도 했다. 노래 실력이 늘었다"고 자신감을 보였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=엠피엠지