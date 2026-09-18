'피터팬 아빠' 생전 마지막 소원 이뤘다...발달장애 아들, 父 잠든 '40m 옆' 새 보금자리

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[스포츠조선 이지현 기자] '피터팬 아빠' 고(故) 전경철 작가가 세상을 떠난 지 약 2주가 지난 가운데, 그가 마지막까지 걱정했던 발달장애 아들 제원(27) 씨의 근황이 전해졌다. 제원 씨는 아버지가 잠든 나무에서 불과 40m 떨어진 새 보금자리에서 안정적으로 생활하고 있었다.

18일 중앙일보 보도에 따르면 제원 씨는 현재 충북 제천시에 위치한 희망그린마을에서 생활하고 있다.

특히 제원 씨가 생활하는 집에서 약 40m 떨어진 느티나무에는 지난 5일 세상을 떠난 전 작가의 유해가 수목장됐다. 나무 아래에는 전 작가를 추모하는 꽃과 여러 개의 둘레돌이 놓여 있었다.

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생전 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 아들을 누구보다 걱정했던 전 작가는 이제 아들이 생활하는 곳에서 멀지 않은 곳에 잠들게 됐다. 제원 씨 역시 아버지가 잠든 나무가 가까이 보이는 곳에서 새로운 일상을 이어가고 있다.

지난 14일 제원 씨는 제천 에코마실 원예치유 농장을 찾아 가을 무를 심고 다육식물을 손질하는 야외 활동 수업에 참여했다.

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따가운 햇볕 탓에 몇 차례 자리를 벗어나기도 했지만 이내 돌아와 씨앗을 심고 흙을 꾹꾹 눌렀다. 말로 의사를 표현하기 어려운 제원 씨는 무언가를 원할 때 두 손을 모아 '주세요'라는 몸짓을 했고, 점심을 먹은 뒤에는 펄쩍 뛰며 웃기도 했다.

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제원 씨의 활동지원사는 입소 초기 한두 달 동안 잠을 설치거나 침대에 누웠다가 다시 돌아다니고 옷을 갈아입는 등의 행동을 보였지만, 현재는 주간 활동에도 잘 참여하고 '도전행동'도 줄었다고 설명했다. 잠을 잘 때 역시 이전보다 안정된 상태라고 전했다.

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자폐성 발달장애를 갖고 태어난 제원 씨는 성인이지만 인지 수준은 두 살 정도에 머물러 있다. 전 작가는 그런 아들을 27년 동안 홀로 돌보며 동화 속 영원히 자라지 않는 소년 '피터팬'에 빗대 불러왔다.

한편 전 작가는 간암 투병 끝에 지난 6일 63세를 일기로 세상을 떠났다. 지난해 4월 6개월 시한부 선고를 받은 뒤에는 자신이 세상을 떠난 후 홀로 남겨질 아들의 거처를 마련하기 위해 전국 1000여 곳의 시설에 문을 두드렸지만 거절당했다. 이 사연은 '안녕, 피터팬'과 MBC '실화탐사대', tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등을 통해 알려졌고, 이후 도움의 손길이 이어지면서 아들은 충북의 한 발달장애인 자립 시설에 새로운 보금자리를 마련했다.

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olzllovely@sportschosun.com