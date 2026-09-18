‘허양임과 이혼’ 고지용, 샤브샤브 식당 사장 아니었다..“지분도 없이 홍보 역할”

머니랩 : 똑똑한 재테크 연구소 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 운영하는 것으로 알려졌던 샤브샤브 식당과 관련해 새로운 사실이 전해졌다. 실제로는 고지용이 해당 매장의 대표나 운영자가 아니었던 것으로 확인됐다.

지난 17일 일간스포츠는 고지용이 운영하는 것으로 알려졌던 샤브샤브집 관계자와의 통화를 통해 이 같은 사실을 전했다. 매장 측은 현재 고지용이 함께했던 매장과는 다른 브랜드를 운영하고 있다며, 고지용의 역할에 대해서도 직접 설명했다.

보도에 따르면 해당 관계자는 "현재는 고지용 씨가 있었던 샤브샤브집과 다른 브랜드를 운영하고 있다"며 "고지용 씨가 사장으로 알려져 있는데, 사장은 아니었다. 일종의 홍보 모델 개념으로 일을 했었다"고 밝혔다.

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머니랩 : 똑똑한 재테크 연구소 캡처

고지용이 해당 식당의 지분을 보유하고 있었던 것도 아니었다. 관계자는 "따로 지분이 들어간 것도 아니다"라고 일간스포츠에 설명했다.

앞서 고지용은 서울 강서구 화곡동 발산동에 위치한 샤브샤브 매장에서 근무하는 모습을 방송을 통해 공개하며 화제를 모았다. 설거지를 비롯해 음식 서빙과 손님 응대까지 직접 나서면서 자연스럽게 식당을 운영하는 것처럼 보여졌다.

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당시 방송에서 고지용은 요식업에 참여하게 된 배경에 대해서도 이야기했다. 과거 일을 하면서 술을 많이 마셨고 피로가 누적되면서 건강이 좋지 않아졌으며, 건강을 생각한 음식점을 운영하던 후배와 함께하게 됐다는 취지로 설명했다.

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한편 고지용과 허양임은 양육비 지급과 아들 승재 군의 면접교섭권을 두고 법적 절차를 진행 중이다. 고지용은 최근 두 차례에 걸쳐 총 326만원의 양육비를 지급한 것으로 확인됐으며, 허양임은 정기적인 면접교섭을 요구하는 심판을 청구했다. 고지용 역시 면접교섭 방해 금지 및 아들의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분을 신청했다. 양측은 각자의 입장을 밝히며 법원의 판단을 기다리고 있다.

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고지용과 허양임은 2013년 결혼했으며 아들 승재 군을 두고 있다. 두 사람은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연해 가족의 일상을 공개하며 많은 관심을 받았으며, 고지용은 지난해 뒤늦게 이혼 사실을 알린 바 있다.

tokkig@sportschosun.com