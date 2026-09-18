'타짜' 미요시 아야카, 안면마비 진단 고백 "갑작스러워 나도 많이 놀랐다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 일본 배우 미요시 아야카가 안면마비 진단으로 한동안 활동을 쉬었던 사실을 직접 알렸다. 건강 문제로 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에도 참석하지 못했던 그는 현재 회복 중인 근황을 전하며 팬들을 안심시켰다.

미요시 아야카는 18일 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' VIP 시사회에 참석한 뒤 자신의 소셜 미디어를 통해 건강 상태를 전했다.

그는 "얼마 전부터 다행히 활동을 재개할 수 있었지만 공개된 영상을 보시고 제 건강 상태를 걱정해 주신 팬분들이 많이 계셔서 다시 한번 제가 직접 상황을 전해드리고자 한다"고 밝혔다.

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이어 "한 달쯤 전에 안면마비 진단을 받아 한동안 활동을 쉬어야 했다"며 갑작스럽게 활동을 중단했던 이유를 설명했다.

미요시 아야카는 "갑작스러운 상황에 저 자신 역시 많이 놀랐지만 현재는 순조롭게 회복되어가고 있다"며 "이 기간 동안 지지해 주신 관계자 여러분 그리고 따뜻한 말씀과 응원의 메시지를 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 했다.

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그러면서 "아직 완벽히 회복된 것은 아니지만 다시 여러분 앞에서 활동할 수 있게 되어서 큰 기쁨과 행복을 느끼고 있다"며 "몸도 마음도 건강하게 잘 지내고 있으니 안심해 달라"고 덧붙였다.

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앞서 미요시 아야카는 지난 8월 의료진의 권고에 따라 회복을 위한 휴식기를 가졌다. 이 때문에 8월 18일 진행된 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에도 건강상의 이유로 참석하지 못해 팬들의 걱정을 샀다.

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한편 미요시 아야카는 일본에서 주목받고 있는 배우로, '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 한국 영화에 처음 출연했다. 극 중 야쿠자 조직을 배후에 둔 일본 기업의 본부장 가네코 역을 맡아 국내 관객들과 만난다.

jyn2011@sportschosun.com