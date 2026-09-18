진태현, 팬 사진 요청 단칼에 거절…알고보니 찐 '♥박시은 사랑'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현이 아내 박시은과의 데이트를 지키기 위해 팬의 사진 요청을 단호하게 거절하며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

진태현은 18일 자신의 SNS에서 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 팬들의 다양한 질문에 답했다.

이날 한 팬은 "지하철에서 사모님과 함께 가시는 것을 봤다. 다시 뵙게 되면 사진을 찍어달라고 해도 되느냐"고 물었다.

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이에 진태현은 "아뇨. 데이트할게요"라고 짧고 단호하게 답했다.

팬을 향한 불편한 기색 때문이 아니라, 박시은과 단둘이 보내는 데이트 시간에 집중하고 싶다는 의미가 담긴 답변이었다. 결혼 11년 차에도 변함없이 아내를 우선하는 진태현의 모습이 눈길을 끌었다.

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진태현의 박시은 사랑은 다른 답변에서도 이어졌다. 한 팬이 진태현에게 잘생겼다고 칭찬하자 그는 "제가 잘생긴 건 아니죠"라며 겸손하게 반응했다.

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반면 "시은 님이 너무 예쁘다"는 말에는 망설임 없이 "맞아요"라고 인정했다.

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또 다른 팬이 "항상 시은 님을 예뻐하고 애정 어린 눈빛과 따뜻한 말을 건네는 모습이 멋진 남편 같다"고 하자 진태현은 "아내만 예뻐하면 되죠. 다른 것들을 예뻐하면 잘못된 것 아닌가요?"라고 답해 웃음을 안겼다.

그러면서 진태현은 "전 그냥 아내를 사랑하고 일을 열심히 하는 연예인일 뿐"이라며 "특별하거나 선하거나 잘나거나 그런 것 없다"고 덧붙였다.

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진태현과 박시은은 지난 2015년 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS를 통해 서로를 향한 애정과 일상을 꾸준히 공개하며 연예계 대표 사랑꾼 부부로 사랑받고 있다.

한편 진태현은 지난해 6월 갑상선암 수술을 받았다. 이후 치료와 회복에 집중한 그는 현재 건강을 회복하고 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com