김남일, 190cm 고3 아들 근황 깜짝 공개…“공부는 안 하고 게임만 해”

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[스포츠조선 정안지 기자] 축구선수 출신 방송인 김남일이 190cm로 훌쩍 자란 고3 아들의 근황을 공개했다.

지난 17일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에는 김남일과 김영광이 게스트로 출연해 성남 곳곳의 매물을 살펴보는 모습이 그려졌다.

이날 김남일은 자녀에 대한 이야기가 나오자 "아들이 고등학교 3학년이다"라고 밝혔다.

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이와 함께 김남일, 김보민 부부가 아들과 함께 찍은 사진이 공개됐다. 184cm인 아빠 김남일보다 키가 큰 아들의 모습을 본 김대호는 "아빠보다 키가 크다. 190cm 정도 되냐"라며 놀랐고, 김남일은 "190cm 된다"라며 웃었다.

고3 아들의 학업 이야기도 이어졌다. 양세형은 "제일 중요한 시기다"라고 하자, 김남일은 "중요한 시기로 공부해야 하는데 게임만 하고 있다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "취미로 농구 정도 하고 있다"라고 덧붙였다.

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이때 주우재는 김남일을 향해 "근데 형님도 공부를 그렇게 하시지 않았으니까"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 김남일은 "뭐라고? 불편하다"라며 인상을 썼고, 당황한 주우재는 "그 뜻이 아니다. 축구를 이만큼 잘하려면 공부를 그만큼 했을 리가 없다는 거다"라며 최선을 다해 수습해 웃음을 자아냈다.

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김남일은 "그래도 아들에게 공부하라고 강압은 안 한다"라면서도 "근데 가끔"이라고 말한 뒤 주먹을 쥐고 때리는 시늉을 해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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한편, 김남일과 김보민은 지난 2007년 결혼해 슬하에 아들 김서우 군을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com