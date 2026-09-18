‘신병4’ 장성범, SNS에 자필 ‘유서’→다급하게 해명 “놀라셨죠, 소품입니다”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 장성범이 드라마 촬영 당시 직접 작성했던 '유서' 소품을 공개해 팬들을 깜짝 놀라게 했다. 실제 유서가 아닌 작품 속 훈련 장면을 위해 쓴 글이라는 설명이 뒤따르면서 안도하게 했다.

장성범은 18일 개인 계정에 한 장의 사진을 게재했다. 사진에는 공책에 손글씨로 작성한 편지가 담겼으며, 상단에는 '유서'라는 제목이 적혀 있었다. 부모님에게 보내는 형식으로 작성된 편지라 처음 사진을 접한 이들에게는 실제 상황을 떠올리게 했다.

장성범은 게시물 첫머리에 "유서 아니에요! 놀라셨죠!"라고 적으며 사진 속 편지가 실제 유서가 아니라는 점을 먼저 알렸다.

Advertisement

해당 편지는 ENA '신병4: 사보타주' 촬영을 위해 준비한 소품이었다. 장성범은 드라마를 보던 중 당시 촬영 장면이 떠올라 휴대전화 사진첩을 살펴보다 해당 편지를 발견했다고 설명했다.

그는 "다행히도 이건 훈련 상황입니다. 그래도 실전처럼 진행한다고 해서 유서라는 것을 작성하게 됐습니다"라며 촬영 당시의 상황을 전했다.

Advertisement

이어 편지를 직접 작성하면서 실제 유서를 쓰는 것과 비슷한 감정에 빠졌다고 털어놨다. 장성범은 "제 목숨 하나 아깝지 않을 만큼 세상에서 가장 사랑합니다"라는 문장을 남기며 부모를 향한 진심을 담았다.

Advertisement

장성범에 따르면 당시 촬영에서는 구체적인 상황만 배우들에게 주어졌고, 각자 자신의 방식으로 편지를 작성했다. 그는 "당시에 상황만 주어지고 배우들 서로가 각자 있는 그대로 편지를 썼던 기억이 난다"라고 당시를 회상했다.

Advertisement

촬영용 소품이라는 사실을 알고 있었지만 글을 쓰는 순간만큼은 쉽게 몰입에서 빠져나오기 어려웠다고 한다. 장성범은 "진짜가 아닌 걸 알면서도 쓰다 보니 집중하여 편지 작성에 몰입해 버린 기억이 아직도 생생하다"라고 밝혔다.

군 복무 경험이 있는 이들에게도 비슷한 기억이 있는지 묻기도 했다. 그는 "여러분들은 복무 중 이 같은 유서 작성을 해 보신 경험이 있으신가. 어찌나 마음이 무겁던지, 촬영 중 참 소중한 경험이었다"라고 덧붙였다.

Advertisement

게시물을 본 팬들은 실제 유서가 공개된 것으로 오해했다며 놀란 반응을 보였다. 이후 촬영을 위한 소품이라는 사실이 알려지자 안도하는 한편 장성범의 손글씨에도 관심을 보였다.

장성범은 2013년 영화 '화이: 괴물을 삼킨 아이'로 데뷔한 뒤 영화와 드라마를 오가며 꾸준히 활동해왔다. '비밀의 숲', '트레인', '이상한 변호사 우영우' 등을 비롯해 다양한 작품에 출연했다.

특히 '신병' 시리즈에서는 김동우 역을 맡아 군 생활을 현실감 있게 표현하며 이름을 알렸다. 현재 방송 중인 '신병4: 사보타주'에서도 같은 역할로 시청자들과 만나고 있다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com