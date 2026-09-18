정민아·동하, 티격태격하다 사랑 싹트나…"서로 이해하며 마음 열 것" ('엄마가 미쳤어요')

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[스포츠조선 정안지 기자]정민아와 동하가 당찬 어시스턴트와 냉철한 디자이너의 완벽한 시너지로 안방극장 접수를 예고했다.

오는 28일(월) 저녁 8시 30분 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 평생 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 원수 같은 자식들이 얽히며 벌어지는 파란만장 가족 성장기를 그린 작품이다.

극 중 정민아는 황금어패럴 수석 디자이너 차승윤(동하 분)의 개인 어시스턴트 강다미 역을, 동하는 황금어패럴 수석 디자이너이자 황금순(김영옥 분)의 장손 차승윤 역을 맡았다. 엉뚱하지만 밝은 에너지가 넘치는 강다미와 냉철하고 완벽한 차승윤의 극과 극 텐션이 색다른 재미를 선사할 예정이다. 이 가운데 첫 방송을 앞두고 정민아와 동하가 작품에 참여하는 소감을 전했다.

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먼저 정민아는 "단순히 재미있는 가족극에 그치지 않고, 각자의 방식으로 가족을 사랑하는 사람들이 부딪히고 서로를 이해하며 성장해가는 이야기가 따뜻하게 다가왔다"며 작품을 선택한 이유를 밝혔다. 또한 정민아는 캐릭터를 잘 표현할 수 있는 키워드로 씩씩함, 가족, 꿈을 꼽았다. "다미는 어려운 상황에서도 쉽게 무너지지 않는 씩씩함을 가지고 있고, 많은 선택과 행동의 중심에는 늘 가족이 있다. 동시에 가족을 위해 잠시 미뤄두었던 자신의 꿈을 다시 찾아가는 인물이기도 하다"라고 애정 어린 이유를 덧붙였다.

한편 동하는 "존경하는 선배님들이 함께한다는 소식을 듣고 이 작품은 무조건 하고 싶다는 생각이 들었다"라며 출연 소감을 전했다. 차승윤에 대해서는 "어릴 적 상처로 인해 많은 사람들에게 정을 주지 않고 차갑게 대하는 듯하지만 사실은 누구보다도 정이 많고 눈물도 많고 때로는 귀여운 면모도 있는 여린 사람"이라고 소개했다. 이어 캐릭터 키워드로 차가움, 귀여움, 정을 꼽으며 "시간이 지날수록 차승윤의 숨겨진 진심들이 나올 것"이라고 귀띔해 입체적인 캐릭터에 대한 궁금증을 높였다.

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그런가 하면 정민아와 동하는 서로에 대한 칭찬을 아끼지 않으며 남다른 연기 호흡을 예고했다. 정민아는 "다미와 승윤이 티격태격하며 마주하는 장면들이 많이 기억에 남는다"며 "앞으로 서로를 조금씩 이해하고 마음을 열면서 사랑이 싹트는 순간들이 어떻게 그려질지 기대하고 있다"고 전했다. 동하 역시 정민아에 대해 "실제로 성격이 좋고 배려심도 깊은 동생"이라며 "투샷이 잡히는 씬마다 연기적으로 배려해주는 모습을 보면서 동료 배우로서 많이 배우고 있다"라고 밝혀 두 사람이 선보일 색다른 케미에 기대를 더했다.

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마지막으로 정민아는 "다미가 가족 안에서 자신의 자리를 찾아가고, 꿈과 사랑 앞에서 한 걸음씩 성장해가는 모습도 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 당부했다. 동하 역시 "최선을 다해 표현해서 여러분들의 평일 저녁을 최대한 즐겁게 해드릴 자신 있다"라며 "'엄마가 미쳤어요'가 어마어마하게 재미있는 드라마가 될 수 있도록 열심히 하겠다"라고 본방 사수를 독려했다.

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한편 '엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 28일(월) 저녁 8시 30분 첫 방송된다.

anjee85@sportschosun.com