김동현 아내, 넷째 출산 후 전한 아찔한 상황…"막이 너무 얇아 다시 못 낳는다고"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김동현이 긴장과 걱정 속에 넷째 아들의 출산 순간을 공개했다.

김동현은 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 넷째 출산을 앞둔 가족의 모습부터 아들과 처음 만나는 순간까지 담은 출산 브이로그를 공개했다.

영상에는 출산을 앞둔 김동현 부부의 긴장감 넘치는 시간이 고스란히 담겼다. 특히 이번 출산은 아내의 네 번째 제왕절개인 만큼 부부 모두 이전 출산 때보다 걱정이 큰 모습이었다.

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김동현의 아내는 출산을 앞두고 "넷째니까 더 잘하고 온다고 생각하기보다는 나는 더 무섭다. 아니까 더 무섭다"며 솔직한 심경을 털어놨다. 김동현 역시 아내와 함께 관련 정보를 접하면서 걱정을 감추지 못했다.

출산 하루 전 병원에 입원한 아내는 수술을 앞두고 "너무 무섭다"고 털어놨고, 김동현은 곁을 지키며 아내를 안심시켰다. 아내가 먼저 입원 수속을 밟는 동안에도 촬영 중이던 김동현은 계속 전화와 문자를 보내며 상태를 확인했다.

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수술 당일 긴장감은 더욱 커졌다. 아내가 수술실로 들어간 뒤 홀로 기다리던 김동현은 "셋째랑 느낌이 너무 다르다. 셋째까지는 100% 안전한 느낌이 있어서 전혀 걱정하지 않았는데 넷째는 되게 걱정된다"며 "첫째 낳을 때보다 더 긴장되는 느낌"이라고 말했다.

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이어 아내를 향한 미안함과 고마움도 드러냈다. 그는 "대단하고 존경스럽다. 힘든 일을 네 번이나 한다는 게 미안해진다"며 "10개월 동안 너무 잘 버텨왔다. 막둥이가 태어나고 나면 와이프도 건강하게 회복하고, 더 이상 출산은 없으니까 행복하게 잘 살아보겠다"고 했다.

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특히 아내가 수술실에 들어가기 직전 자신에게 안아달라고 했던 순간을 떠올리며 "갑자기 눈물이 날 뻔했다"고 고백하기도 했다. 그는 "제일 안전한 곳이라고 얘기해줬다"며 "임신과 출산은 절대 쉬운 게 아니다. 다들 너무 잘 낳다 보니 안전해 보이는 것"이라고 말했다.

긴 기다림 끝에 마침내 아들의 울음소리가 들렸다. 의료진으로부터 "아들이에요"라는 말을 들은 김동현은 신생아를 바라보며 감격했고, 아이가 건강하게 태어났다는 소식에 안도했다. 넷째 아들은 3.21kg으로 태어났다.

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아내의 수술 역시 무사히 마무리됐다. 이후 병실에서 만난 아내는 수술 당시 상황을 전하며 "선생님이 막이 너무 얇아서 이제 다시 못 낳을 것 같다고 했다. 생각보다 터질 것처럼 얇았다고 했다"고 말했다. 그러면서 아기가 태어났다는 말을 듣는 순간 눈물이 났다고 당시의 벅찬 심경을 전했다.

김동현은 아내와 넷째 아들의 건강을 확인한 뒤에야 안도의 웃음을 보였다. 특히 갓 태어난 막내의 얼굴을 살피며 기존 자녀들과 닮은 점을 찾아보는 등 네 아이의 아빠가 된 기쁨을 감추지 못했다.

한편 김동현은 2018년 6세 연하의 비연예인 송하율과 결혼했다. 2019년 첫째 아들을 얻었으며 2021년과 2023년 각각 딸을 품에 안았다. 이번 넷째 출산으로 두 아들과 두 딸을 둔 다둥이 가족이 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com