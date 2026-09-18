'포레스트 아일랜드' 1000만 다운로드 나날이 스튜디오, 신작 '구해줄거냥?' 출시

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나날이 스튜디오가 글로벌 누적 1000만 다운로드를 기록한 '포레스트 아일랜드'에 이어 고양이를 소재로 한 힐링 퍼즐 신작을 선보였다.

나날이 스튜디오는 모바일게임 '구해줄거냥?'을 지난달 말 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다. '구해줄거냥?'은 화살표 퍼즐을 풀어 덩굴에 묶인 고양이를 구하고, 구조 과정에서 얻은 하트로 고양이 마을을 꾸미는 고양이 수집형 힐링 퍼즐 게임이다. 퍼즐과 고양이 수집, 마을 꾸미기를 결합해 짧은 플레이에서도 성취감을 얻을 수 있도록 구성했다.

게임의 핵심 콘텐츠인 화살표 퍼즐은 화살표가 가리키는 방향을 따라 하나씩 터치하는 방식으로 진행된다. 단순한 형태에서 시작해 여러 방향의 화살표가 복잡하게 얽힌 형태로 난도가 높아지지만, 별도의 시간 제한을 두지 않아 이용자가 자신의 속도에 맞춰 플레이할 수 있다. 퍼즐을 풀기 어려운 경우에는 힌트를 활용할 수도 있다.

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퍼즐을 해결하면 새로운 고양이를 만날 수 있다. 치즈태비와 턱시도, 러시안 블루 등 다양한 고양이가 등장하며, 이용자가 직접 이름을 지어주는 것도 가능하다. 마을에서는 고양이들이 서로 머리를 비비거나 털뭉치를 쫓는 등 일상적인 모습을 보여주며, 고양이 전용 용품과 코스튬으로 개성에 맞게 꾸밀 수도 있다.

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구조한 고양이에게서 얻는 하트는 마을 확장과 꾸미기에 사용된다. 가구와 분수, 놀이터, 낚시터 등을 배치하면서 마을을 발전시키고, 벚꽃정원과 해변, 농장, 캠핑장 등 다양한 테마 공간을 추가할 수 있다. 마을이 성장하면 새로운 고양이들이 찾아오는 방식으로 퍼즐 플레이와 마을 육성을 연결했다.

박재환 나날이 스튜디오 대표는 "'구해줄거냥?'은 퍼즐을 풀면 고양이를 구하고, 고양이를 구하면 마을이 성장하는 직관적인 플레이 사이클을 가진 힐링 게임"이라며 "경쟁이나 시간에 쫓기지 않고 각자의 속도로 편안하게 즐길 수 있는 게임 경험을 만들고자 했다"고 말했다. 이어 "'포레스트 아일랜드'의 제작·운영 노하우와 글로벌 시장을 겨냥한 아트워크를 결합해 글로벌 동물 힐링게임의 명가로 거듭나겠다"고 덧붙였다.

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나날이 스튜디오는 출시를 기념해 게임을 내려받고 접속한 모든 이용자에게 한정판 '새싹이' 고양이를 지급한다. 이 이벤트는 출시 후 3개월간 진행된다. '구해줄거냥?'은 한국어를 포함한 13개 언어를 지원하며, 안드로이드와 iOS에서 무료로 플레이할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com