의사 남친♥에 시술 받은 맹승지, 몇년 사이 달라진 얼굴 해명 "야금야금 관리"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 맹승지가 몇 년 사이 달라진 외모에 대해 직접 입을 열었다. 꾸준히 관리해 온 과정을 공개하는 한편, 그동안 자신을 둘러싼 성형설에 대해서도 솔직하게 해명했다.

맹승지는 지난 17일 자신의 과거 사진을 공개하며 "몇 년 전의 나"라고 소개했다.

이어 현재의 모습과 비교하며 "야금야금 달라진 나"라고 표현, 그동안 리프팅 등 각종 시술을 통해 꾸준히 관리해 왔다고 밝혔다.

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최근 주변에서 "승지 언니 너무 예뻐졌어요"라는 말을 자주 듣는다는 맹승지는 "나는 원래 예뻤는데 무슨 소리를 하는 거지 싶었다"며 웃었다.

그러던 중 어느 날 포털사이트를 이용하다 과거 자신의 사진을 우연히 보게 됐다고. 맹승지는 "너무 우락부락하고 촌스러워 보였다"며 과거와 현재의 모습이 달라 보이는 이유를 설명했다.

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특히 그동안 온라인에서 꾸준히 제기됐던 성형설에 대해서도 직접 입장을 밝혔다. 맹승지는 "몇 년 동안 안면윤곽, 코 수술, 쌍꺼풀 수술을 했다는 말이 있었는데 안 했다"고 선을 그었다.

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다만 일부 시술 및 수술 사실은 솔직하게 인정했다. 그는 "인중 수술은 했다"고 밝히며, 외모 변화가 한 번의 큰 수술 때문이 아니라 꾸준한 관리의 결과라고 설명했다.

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맹승지는 "그동안 크게 달라진 건 없지만 틈틈이 야금야금 관리를 했다"고 덧붙였다.

최근에는 전문의로 알려진 남자친구에게 직접 시술을 받은 후기를 공개하기도 했다.

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맹승지는 "코 옆에 살 있지 않냐. 완전 신경 쓰여서 남자친구한테 한 번 갔다"고 말했다. 이후 남자친구에게 직접 상담을 받은 뒤 마취 크림을 바르고 시술을 받는 모습도 공개했다.

시술을 마친 뒤에는 "시술 꼼꼼하게 한다. 시술한 쪽만 날렵해졌다. 신기하다. 받을 때마다 신기하다"며 만족감을 드러냈다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 최근에는 남자친구의 존재를 공개적으로 알리며 화제를 모으고 있다. 남자친구 역시 맹승지의 게시물을 자신의 SNS에 공유하는 등 공개적으로 교제 사실을 드러내고 있다.

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특히 남자친구의 프로필에 'MD(Medical Doctor)'라는 소개가 적혀 있고 의사 가운을 입은 모습이 공개되면서 그의 직업에 대한 관심도 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com