사미자, '11억' 실버타운 입주 고민 "60억 집 팔고 오면 마음 편할 듯"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 사미자가 실버타운 입주를 고민했다.

18일 사미자의 유튜브 채널에서는 '60억 집 팔고 선택한 마지막 집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사미자 부부는 고급 실버타운을 보러 왔다. 사미자의 남편은 "3년 전에 (실버타운에) 들어가자 했는데 안 된다고 난리치지 않았냐. 난 지금은 또 당기는 건 아니다. 손주들이 있으니까"라고 고민했다. 하지만 사미자는 생각이 바뀌었다며 "지금은 마음이 슬슬 돌아서고 있다. 근데 당신이 이제는 싫다 한다. 당신만 좋다면 따라가줄 수는 있다"고 밝혔다.

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원하는 조건에 대해 사미자는 "넓었으면 좋겠다. 우리 집 화장실이 넓다. 넘어져도 다치지 않고 넘어질 수 있는 데가 화장실이구나 싶었으면 좋겠다"고 밝혔다. 남편 역시 사미자의 낙상사고를 걱정했다. 남편은 "다른 거 필요 없고 살기 편한 거. 이 사람이 동선이 편해야 한다. 침대에서 내려가는 소리만 나도 트라우마가 있다. 안전이 제일"이라 강조했다.

실버타운을 둘러보며 입주민들과도 만난 사미자. 입주민들은 생활에 만족도를 드러내며 사미자에게도 실버타운 입주를 추천했다.

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이어 주거공간에 간 두 사람. 거실은 깔끔하게 정리됐고 주방은 1~2인 가구에 알맞았다. 모든 가전들도 빌트인으로 갖춰져 있었다. 28평형 기준 보증금은 11억 7천~8천만 원대라고. 직원은 "생활비가 따로 있다. 1인 입소할 때 315만 원이고 2인 입소할 때는 390만 원"이라 설명했다.

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설명을 들은 사미자는 "이런 시스템을 많이 선호했다"며 "우리 사는 곳의 3분의 1크기지만 너무 알토란처럼 되어있다. 처음에는 시큰둥했는데 가면 갈수록 욕심이 생긴다"고 밝혔다. 남편 역시 "오고는 싶은데 선행이 되어야 한다. 아파트 팔리는 게 제일 먼저"라고 밝혔다. 이에 사미자는 "애들이랑 같이 살겠다는 생각은 나랑 안 맞는다. 나는 안 살고 싶다. 나 혼자라도 올 거 같다"며 "그전에는 집 팔리면 전세로 가야겠다 생각했는데 그럴 필요가 없다. 이런 데 오는 게 마음이 편할 거 같다"고 실버타운 입주를 긍정적으로 고려했다.

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wjlee@sportschosun.com