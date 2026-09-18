"사람 살려, 죽고 싶다"...'이대은♥' 트루디, 10개월 子까지 독감 사투

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 트루디가 남편 이대은과 아들까지 온 가족이 독감에 걸리며 힘든 시간을 보냈다고 전했다.

트루디는 지난 17일 자신의 SNS에 "사람 살려. 온 가족 인생 최대 위기 봉착"이라는 글을 남기며 가족의 근황을 알렸다.

같은 날 트루디의 유튜브 채널에는 '금똥이네를 덮친 독감 바이러스, 대체 누가 옮겨왔는가'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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영상 속 트루디 가족은 모두 감기 증상으로 고생하고 있었다. 기침을 연발하던 트루디는 점차 컨디션이 악화됐고, 결국 "죽겠다 진짜. 진짜 사람이 사는 게 아닌 것 같다"며 고통을 호소했다.

이어 "여름에 누가 독감을…"이라며 "죽고 싶네요"라고 힘겨운 심경을 털어놨다.

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결국 트루디는 독감 확진 판정을 받았다. 여기에 아들 래온이까지 독감에 감염됐고, 체온이 무려 38.5도까지 올라가 가족들의 걱정을 키웠다.

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'이대은♥' 트루디 "사람 살려, 죽고 싶다"...10개월 아들까지 '온가족 독감 사투'

트루디와 아들은 병원에서 수액을 맞으며 치료를 이어갔다. 하지만 독감 바이러스는 남편 이대은에게도 옮겨갔다. 이대은 역시 독감에 걸리면서 말 그대로 온 가족이 독감과 사투를 벌이게 됐다.

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영상에서 얼굴이 퉁퉁 부은 모습으로 등장한 이대은은 병원에 다녀온 뒤 한층 나아진 모습을 보였다. 그는 "지금 우리 온 가족 독감 걸려 가지고 지금 난리 부르스다"라고 가족의 상황을 전했다.

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시간이 지나면서 트루디의 건강도 조금씩 회복됐다. 그는 "온 가족이 아파서 마음이 아팠다"며 가족 모두가 아팠던 당시를 떠올렸다.

반면 이대은은 힘든 상황 속에서도 의외의 긍정적인 면을 언급했다. 그는 "그래도 그동안 우리 바빴는데 독감 때문에 우리 셋이 집에 박혀 있으니까 좋았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

회복한 트루디는 팬들에게 "여러분들은 꼭 건강 주의하시고 또 이렇게 걱정해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

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한편 트루디는 지난 2021년 전 야구선수 이대은과 4년간의 열애 끝에 결혼했다. 두 사람은 지난해 11월 아들을 품에 안으며 부모가 됐다.

shyun@sportschosun.com