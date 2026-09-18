박원숙 "子 사망 사고 당시 촬영 중, 눈물 절대 안 나오더라" ('원더풀라이프')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박원숙이 아들의 부고를 듣고 느낀 감정을 털어놨다.

18일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에서는 배우 박원숙이 출연했다.

박원숙은 tvN '디어 마이 프렌즈' 첫 촬영을 떠올리며 "첫날에 어머니가 돌아가셨다. 난 기구절창하다. 촬영 첫날에 어머니가 돌아가셨다. 9시에 촬영인가 그런데 엄마가 새벽 4시에 돌아가셨다. 위독하셨다, 쓰러졌다가 아니라 오히려 마무리가 되니까 촬영을 하겠다고 얘기하고 갔다. 갔는데 다른 신도 아니고 콜라텍에서 춤추며 노는 신이었다"고 털어놨다.

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이어 박원숙은 "우리 아들 때도 그랬다. 아들 때도 '진주목걸이'라는 KBS 드라마를 했는데 대본은 미리 나와있었다. 근데 똑같은 상황이다. 지난주에 사고가 났고 야외촬영을 나왔는데 (안판석 감독이) '가만히 계셔도 감정이랑 다 그냥 잡히겠네요' 하더라. 근데 눈물이 절대로 안 나온다. 참 희한하더라. 그러니까 내가 여지껏 했던 연기가 가짜인가? 너무 확 맞아도 피가 한참 있다 나오는 거 같은 느낌이다. 그렇게 돌아다닌 거 같다"고 아들 사망 사고 당시 느꼈던 감정을 떠올렸다. 박원숙의 아들은 2003년 불의의 교통사고로 세상을 떠났다.

박원숙은 "내가 여지껏 뭐했지? 울고 불고 하는 게 가짜였나? 아프리카의 어떤 노인네들의 무표정이 떠오르더라. 시꺼먼 얼굴로 보고 있는 감정"이라고 털어놨다.

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이어 박원숙은 '디어마이프렌즈' 이야기를 이어갔다. 박원숙은 "젊은 사람들 중에 지금도 정주행하고 있다는 사람도 있다. 근데 나는 후회되는 장면이 암 환자라 머리를 깎아야 되는데 차마 나한테 말을 못했나 보다. 근데 나는 머리를 밀 수 있었다. 삭발할 마음의 준비가 됐는데 난 모든 걸 너무 맡겼다. 헤어디자이너들이 작업을 하는데 내가 삭발하래 이러는 것도 아닌가 싶기도 했다. 근데 그걸 보면서 나름대로 후회가 됐다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com