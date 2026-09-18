"남편보다 먼저 키스한 오빠"...'♥백도빈' 정시아, 20년 만에 첫키스男 만났다

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정시아가 20여 년 만에 과거 첫 키스 상대인 배우 이지훈과 우연히 재회해 놀라움을 안겼다.

18일 정시아의 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '오빠가 여기서 왜 나와? 유니클로 쇼핑하다 20년 만에 만난 첫키스 상대'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정시아는 아들 옷을 사기 위해 찾은 쇼핑몰에서 배우 이지훈과 마주쳤다. 뜻밖의 만남에 반가워한 정시아는 과거를 떠올리며 두 사람이 같은 소속사에서 활동했던 인연을 공개했다.

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정시아는 "저희가 몇 년 전이지? 20 몇 년 전에 같은 회사에 있었다"며 "신인 때 서문탁 언니의 뮤직비디오에서 남녀 멜로물을 찍었다"고 회상했다.

현재 12살, 9살 두 아이를 키우고 있다는 이지훈 역시 정시아와 재회한 뒤 "우리가 언제 이렇게 나이를 먹은 거지"라며 세월의 흐름에 놀라워했다.

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정시아는 당시를 떠올리며 "우리 맨날 할 일 없어서 사무실에서 놀았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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20여 년 만에 다시 만난 이지훈을 바라보던 정시아는 "너무 기분이 이상하다. 오빠는 더 멋있다"며 반가움에 울컥하는 모습을 보이기도 했다.

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짧은 만남을 뒤로하고 이지훈과 헤어진 정시아는 놀라운 사실을 털어놨다.

정시아는 "아까 그 이지훈 오빠가 저희 남편보다 먼저 키스한 오빠다. 저도 잊고 있었는데 생각해보니까 남편보다 먼저였다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이어 실제로 두 사람이 과거 함께 출연했던 뮤직비디오의 키스신 장면이 공개됐다. 풋풋했던 두 사람의 당시 모습에 정시아는 "당시 제가 신세대 스타였다"며 과거 인터뷰까지 떠올렸다.

특히 정시아는 당시 키스신에 대해 "'아무런 느낌이 없었고 밋밋했다'라는 인터뷰도 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

20여 년의 세월을 뛰어넘어 우연히 다시 만난 두 사람의 특별한 인연이 시청자들의 관심을 모았다.

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한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 배우 백도빈과 결혼했다. 같은 해 아들 준우 군을 품에 안았으며, 2012년에는 딸 서우 양을 얻었다.

shyun@sportschosun.com