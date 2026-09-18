'박성광♥' 이솔이, 인터넷 뜨거웠던 '비키니 승마' 사진..."소원 이뤘다"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 여행지에서 경험한 벅찬 소감을 전했다.

18일 이솔이는 "코타키나발루에서 꼭 하고 싶은게 프라이빗 요트와 선셋 승마였는데.. 소원이뤘지 뭐.."라며 코타키나발루에서 찍은 사진들을 공개했다.

이솔이는 "언제 이런 멋진 사진을 남겨보겠냐며 샹그릴라 라사리아에 꼭 가야했던 이유랄까..! 몇백장 사진 중에.. 고르느라 힘들었는데 사진, 영상 다시 보는 내내 심장이 울렁일 정도로 여운이 깊어요"라고 그 순간을 다시 회상했다.

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이어 "선셋과 음악과 바람과 바다냄새와 어여쁜 말과 교감까지.. 정말 잊지 못할 경험이였습니다"라며 소감을 전했다.

그는 "저는 코타키 머무는 내내 하늘이 흐렸는데, 보라빛 노을을 품은 승마는 어땠을지.. 버킷리스트로 다시 남겨놓아야겠어요..! 친구들 이 낭만 경험하러 코타키나발루 꼬옥 꼬옥 가봤으면"이라면서 여행지를 강력 추천했다.

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앞서 이솔이는 코타키나발루의 아름다운 풍광을 만끽하며 석양을 배경으로 말을 타며 이국적인 풍경 속 자유로운 한때를 즐겼다.

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이솔이는 당시의 벅찬 순간을 담은 사진과 영상을 자신의 SNS에 게재했고, 이는 순식간에 온라인상에서 뜨거운 화제를 모았다.이솔이는 당시의 벅찬 순간을 담은 사진과 영상을 자신의 SNS에 게재했고, 이는 순식간에 온라인상에서 뜨거운 화제를 모았다.

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한편 이솔이는 지난 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com