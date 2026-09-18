20년만에 언리얼 엔진5로 부활한 '스페셜포스'…'스페셜포스 리마스터' 정식 출시

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국내 FPS e스포츠의 한 시대를 열었던 '스페셜포스'가 언리얼 엔진5 기반 신작으로 돌아왔다.

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브에서 FPS '스페셜포스 리마스터'를 정식 출시했다고 18일 밝혔다. '스페셜포스 리마스터'는 드래곤플라이가 2004년 출시한 원작 '스페셜포스'를 약 20년 만에 언리얼 엔진5로 새롭게 개발한 작품이다. 원작의 핵심 조작감과 전투 시스템을 유지하면서 최신 그래픽과 콘텐츠를 더한 것이 특징이다.

특히 총기별 연사 패턴과 저격수의 '순줌', 무빙샷 타격감 등 원작의 플레이 감각을 최대한 살렸다. '데저트캠프', '위성', '너브가스 미사일' 등 이용자들에게 익숙한 오리지널 인기 맵 7종도 기존 구조를 유지한 채 최신 그래픽으로 재구성했다.

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현대 특수부대 콘셉트에 맞춘 총기 개조 파츠와 전술무기도 새롭게 추가됐다. 기본 총기를 무료로 제공해 진입 장벽을 낮추는 한편, 총기 레벨업에 따라 다양한 방식으로 무기를 커스터마이징할 수 있도록 했다. 무기 스킨과 배틀패스, 랭크전 등 신규 시스템도 적용했다.

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개발 총괄은 드래곤플라이 창립자이자 원작 개발자인 박철승 상무이사가 맡았다. 원작 개발자가 직접 개발에 참여하면서 단순히 그래픽만 개선한 리마스터가 아니라 '스페셜포스'의 조작 체계와 플레이 감각을 계승하는 데 초점을 맞췄다.

대각선 이동과 유령 스텝, 공중 방향 전환 등 원작 특유의 움직임도 되살렸다. 특히 '스페셜포스'는 국내 최초 FPS 프로리그를 탄생시킨 작품으로, 당시 PC방을 중심으로 확산된 FPS 열풍과 e스포츠의 성장 과정에서 중요한 역할을 했다. 이번 리마스터는 과거의 게임성을 기억하는 이용자와 최신 FPS 이용자를 동시에 겨냥한 셈이다.

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스토브는 정식 출시를 기념해 10월 1일까지 이벤트를 진행한다. 선착순 100명에게 결제 금액의 10%를 할인하는 다운로드 쿠폰을 제공하며, 이벤트 기간 첫 결제로 누적 1만원 이상을 이용한 이용자에게는 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. 신규 가입 이용자가 게임 이용에 동의하면 할인 쿠폰 2종을 받을 수 있으며, 리뷰 작성 후 이벤트에 응모한 이용자 가운데 20명을 추첨해 1만원 할인 쿠폰도 증정한다.

정식 서비스 이후에는 클랜 시스템을 비롯해 클랜 전용 신규 맵과 전술 장비 등 콘텐츠를 순차적으로 추가할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com