김민하, '17kg 감량' 얼마나 고통스러우면 "촬영 끝나자마자 체중계 버릴 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김민하가 '뼈말라' 다이어트 고충을 토로했다.

18일 엄정화의 유튜브 채널에서는 '파티는 내가 열게. 와인은 누가 마실래?(w.정재형, 김완선, 고현정, 송혜교, 김재중, 안신애, 강민경, 김민하)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 와인 브랜드를 론칭한 엄정화는 "오늘은 내 꿈이 실현되는 날이다. 취향에 따라 와인을 골라먹지 않냐. 내 취향과 감성을 담을 수 있는 게 와인인 거 같다. 1년 동안 테이스팅, 블렌딩 과정까지 거치면서 듸어 4가지 품종의 와인이 나오게 됐다. 오늘은 오프닝 파티"라며 지인들을 집을 초대해 론칭 파티를 연다고 밝혔다.

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엄정화는 "내가 사람들을 초대하고 모으는 거에 내 성격이 편하게 와줘 이걸 못한다. 그래서 엄청 고민했다. 친구들이 와야 맞는 자리긴 한데 생일 파티 이런 게 아니어서 조심스러웠다. 재형이한테 고민 상담을 했다. 초대를 못하겠다 했더니 그냥 파티한다고 초대한다더라. 그래서 용기를 냈다"며 "오늘 오는 친구들이 와인에 조예가 깊은 친구들이라 걱정된다"고 밝혔다.

엄정화가 초대한 친구들은 시상식급 라인업을 자랑했다. 가장 먼저 도착한 김민하는 엄정화와 포옹을 하며 반갑게 인사를 나눴다. 최근 시한부 역을 위해 17kg 감량으로 화제가 된 김민하. 엄정화는 이를 언급하며 "준비하면서 다 뺐구나. 너 힘들겠다. 마음 관리 잘해라"라고 걱정했고 김민하는 "저 진짜 이거 끝나자마자 체중계 갖다 버릴 거다"라고 다이어트 고충을 토로했다.

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엄정화는 "슬픈 내용 아니냐"고 영화에 대해 물었고 김민하는 "근데 그렇게 슬프지 않다. 분위기가 예쁘다. 둘 다 시한부인데 시한부끼리 사랑에 빠져서 예쁘고 귀엽다. 그렇게 슬프지 않다. 사랑스러워서 슬프다. 살려고 고군분투하는 모습이 예쁘다"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com