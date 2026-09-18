오윤아, 취업한 발달장애 子 두고 日 초호화 호캉스 "너무 비싸, 다음달까지 쇼핑 금지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오윤아가 일본 초호화 호캉스를 즐겼다.

18일 오윤아의 유튜브 채널에서는 '도쿄타워가 훤히 보이는 하이엔드 호텔 리뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공항에서 카메라를 켠 오윤아는 "요즘 너무 피곤해서 휴식도 취할 겸 (떠난다)"며 "민이가 취업이 되는 바람에 조금 애로사항이 생겼다. 연차를 써서 가야 한다. 또 올해는 열심히 해야 하는 1년 차여서 올해는 열심히 하는 모습 보여주려 한다"고 아들 없이 유튜브 채널 제작진과 일본 여행을 떠난다고 밝혔다.

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오윤아는 "아예 계획 없고 즉흥으로 떠나는 것"이라며 "제가 가보고 싶은 곳이 있었는데 새로 생긴 호텔이다. 너무 비싸더라. 스위트룸은 잡을 수가 없었고 일반 방으로라도 잡아서 가는데 비싸더라. 그래도 '열심히 일했는데 나에게 상을 주자' 해서 큰마음 먹고 한번 가보려 한다"고 밝혔다.

우여곡절 끝에 일본 도쿄 하이엔드 호텔에 도착한 오윤아. 오윤아는 "너무 비싸다. 다음 달까지는 절제하고 쇼핑도 안 해야겠다"고 혀를 내두르면서도 "일본을 제가 이렇게까지 제대로 즐긴 적이 있나 싶다. 도쿄는 늘 바빴다. 쇼핑하고 어렸을 때는 클럽도 갔고 돌아다니다 보면 끝났다. 숙소 오면 되게 피곤하니까 잠만 잤다. 근데 확실히 이 호텔은 임팩트가 있다. 안락하고 편안하고 다 새 거니까 깨끗하다. 뭐든지 써보고 싶은 느낌"이라고 만족감을 드러냈다.

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호텔 룸에는 홀로 목욕을 즐길 수 있는 프라이빗한 공간이 있었다. 오윤아는 "전체적으로 깨끗하고 쾌적하게 사용할 수 있다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com