'메이플스토리M', 유니온 개편…200레벨 이상 자유전직 지원

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넥슨이 '메이플스토리M'의 캐릭터 육성과 전투 편의성을 대폭 손질했다.

넥슨은 모바일 MMORPG '메이플스토리M'에 유니온 시스템 개편 업데이트를 적용했다고 18일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 유니온 능력치 획득 방식이 기존 전투지도에서 캐릭터를 배치해 칸을 채우는 방식에서 포인트를 활용해 원하는 능력치를 직접 배분하는 방식으로 변경됐다. 이용자가 필요한 능력치를 보다 직관적으로 선택할 수 있도록 시스템을 단순화했다.

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200레벨 이상 캐릭터를 대상으로 자유전직 기능도 확대했다. 이제 자유전직을 통해 직업군에 관계없이 원하는 직업으로 변경할 수 있다. 직업을 바꾸면 기존에 보유한 장비와 같은 수준의 장비가 전환한 직업의 능력치에 맞춰 대여 형태로 제공돼 전직 이후 장비를 다시 갖춰야 하는 부담도 줄였다.

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캐릭터 육성과 보스 공략을 돕는 편의 기능도 추가됐다. 전투력을 기준으로 현재 공략할 수 있는 보스와 전투력 향상 방법을 한눈에 확인할 수 있는 '전투력 가이드'를 도입했으며, 포켓 슬롯 상시 개방, 버프 프리저 삭제, 소울 아이템 일괄 제작 기능 등을 적용했다. '솔 에르다' 보유 한도를 높이고 인벤토리와 창고의 기본 슬롯도 확장했다.

추석 연휴를 겨냥한 이벤트도 진행한다. 24일부터 10월 5일까지 '신나는 슈퍼위크'를 열고 위대한 소울 획득과 5레벨 이상 HEXA 메인 스탯 상승을 지원하는 신규 핫타임을 선보인다. 10월 1일부터는 서비스 10주년을 기념한 이벤트도 순차적으로 시작한다. '10주년 기념 상점'과 '10주년 카운트다운 출석 이벤트' 등을 통해 다양한 보상을 제공할 예정이다.

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이와 함께 10월 1일부터 11월 11일까지 '레이디 블레어의 드림 익스프레스' 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에는 코디와 펫, 라이딩 등의 아이템을 월드 내 다른 캐릭터로 이동할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com