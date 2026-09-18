김가연, ♥임요환 카드로 '1000만원 한복 쇼핑'…카드사 비상 연락까지

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김가연이 남편 임요환의 카드로 수천만 원대 한복 쇼핑에 나섰다가 카드사의 확인 전화까지 받았다.

18일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '임요환 카드로 몰래 한복 천만 원 긁은 김가연 (블랙핑크, 박보검, BTS 한복)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김가연은 1년에 한 번 열리는 한복 행사장을 찾았다. 평소 한복에 남다른 애정을 가지고 있다는 김가연은 "초등학생일 때부터 한복을 많이 입어서 나한테 너무 익숙하다. 우리 전통 옷인데 점점 잊혀져 가니까 나라도 입어야겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.

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특히 김가연은 본격적인 쇼핑에 앞서 "신상들이 많이 나왔다고 해서 기쁜 마음으로 저희 남편 모르게 남편 카드 들고 왔다. 여보 미안해"라고 고백해 웃음을 자아냈다.

김가연의 쇼핑은 시작부터 거침없었다. 마음에 드는 한복 세트의 가격이 저고리와 치마 각각 32만원, 총 64만원이라는 설명을 듣자 "64만원밖에 안 해. 나 말리지 마"라며 곧바로 구매 의욕을 드러냈다. 급기야 "장바구니 큰 거 주세요"라고 외치며 본격적으로 한복을 쓸어 담기 시작했다.

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함께 쇼핑에 나선 딸이 "다 사면 천만원 넘는 거 아니야?"라고 걱정하자 김가연은 "천만원 안 넘어. 그 정도는 안 넘어"라고 자신했다. 이후 한 매장에서만 결제 금액이 215만원에 달했지만 그의 쇼핑은 끝나지 않았다.

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다른 매장에서도 김가연의 '지름신'은 계속됐다. 블랙핑크가 입었던 한복을 비롯해 다양한 한복과 장신구를 구경하던 그는 38만원짜리 제품을 발견하고 "살 수 있어. 이 정도는 남편 괜찮아. 이 정도도 못 사니?"라며 장바구니에 추가했다.

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결국 예상치 못한 상황까지 벌어졌다. 쇼핑 도중 김가연의 휴대전화로 카드사에서 전화가 걸려온 것. 김가연은 "삼성카드에서 전화 왔다. 갑자기 큰 금액을 두 개 딱 쓰니까. 맨날 자잘자잘하게 쇼핑하다가 얘네가 전화 왔네 갑자기"라며 웃음을 터뜨렸다.

카드사의 확인 전화에도 김가연의 쇼핑은 멈추지 않았다. 또다시 마음에 드는 옷을 발견한 그는 "이쁜 게 너무 많아. 주체가 안 돼"라며 쇼핑을 이어갔다.

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이날 김가연이 밝힌 누적 쇼핑 금액은 약 500만원. 그는 "지금 대략 얼마 정도야?"라고 물은 뒤 "500 가까이"라고 답했다. 하지만 제작진이 계산한 금액은 1,000만 원이었다.

그러면서도 김가연은 자신을 위한 소비는 평소 많지 않다고 설명했다. 그는 "항상 애들 옷이든 남편 옷이든 가격이 좀 있어도 사주는 편이고 정작 나를 위해서는 거의 안 산다"며 "나는 다른 데서는 안 산다. 여기서만 이래"라고 말했다.

또 이번 쇼핑을 자신의 생일 선물이라고 강조하며 "9월 9일이 내 생일이다. 그래서 지금 난 내 생일 선물을 사는 거다. 남편이 사주는 거다"라고 너스레를 떨었다. "남편이 뭐라고 안 하냐"는 질문에는 "우리 남편은 그런 거 뭐라고 안 한다. 대신 자기 거 뭐 하나 사주면 그걸로 끝난다"고 답해 웃음을 더했다.

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한편 김가연과 임요환은 2011년 혼인신고를 했으며 2016년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'를 통해 부부의 일상과 가족 이야기를 공개하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com