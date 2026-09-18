아이유, 10년 만에 과감히 긴 머리 싹둑…"단발했을 때 다 잘됐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유가 신곡 '이 별로부터(Unknown Planet)' 뮤직비디오를 위해 긴 머리를 과감하게 잘랐다.

아이유는 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 '이 별로부터' 뮤직비디오 촬영 현장이 담긴 비하인드 영상을 공개했다.

이날 가장 눈길을 끈 것은 아이유의 단발 변신이었다. 우주복을 입고 촬영을 시작한 아이유는 뮤직비디오 속 시간의 흐름을 표현하기 위해 실제 머리카락을 자르기로 결정했다.

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아이유는 "뮤직비디오 스토리상 그 사이에 굉장히 오랜 시간이 흘렀다. '지구로 오는 동안 머리가 많이 자랐다'는 설정"이라며 "초반 장면에서는 머리가 짧아야 한다"고 설명했다.

특히 아이유가 실제로 머리를 짧게 자르는 것은 약 3년 만이었다. 그는 마지막으로 머리를 잘랐던 때를 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다' 촬영 당시로 떠올리며 "그때는 이 정도 길이에 층이 많이 나 있었다"고 말했다.

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그러면서 이번에는 전혀 다른 스타일을 예고했다. 아이유는 "이번에는 층 없이 똑 떨어지는 단발을 하고 싶다"며 "이렇게 자르는 건 10년 만인 것 같다"고 밝혔다. 원하는 길이 역시 턱선에 닿을 정도로 짧은 단발이었다.

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아이유는 "귀여울까?"라며 새로운 스타일에 대한 기대감을 드러냈고, 스태프들은 "귀여울 수도 있고 멋있을 수도 있다. 스타일링에 따라 다를 것 같다"고 답했다.

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뮤직비디오 공개 전까지 단발 변신을 숨기기 위한 계획도 있었다. 아이유는 "머리를 자르고 나면 뮤직비디오가 공개될 때까지 붙임머리를 하고 다닐 것"이라며 "팬들이 눈치채지 못할 것 같다"고 자신했지만, 영상에는 '숨기려고 했지만 실패'라는 자막이 더해져 웃음을 자아냈다.

긴 머리가 잘려나가자 아이유는 "벌써 가볍다. 좋다"며 만족감을 드러냈다. 특히 자신의 자연 모발 색깔을 바라보며 "색깔이 정말 예쁘다. 미용실에 있는 헤어 컬러 샘플에 이 색깔이 있다면 '이걸로 할래요'라고 할 것 같다"고 말했다.

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완성된 단발을 본 스태프들도 연이어 감탄했다. 한 스태프가 "나는 단발파"라고 하자 아이유 역시 과거 단발 활동 당시를 떠올렸다.

아이유는 "단발을 했을 때 다 잘됐다. '폭싹 속았수다'도 잘됐고 '팔레트'도 잘됐다"며 "'Modern Times', '꽃갈피' 때도 머리가 짧았다"고 짚었다. 머리를 자르는 도중에는 피곤한 듯 그대로 잠이 들기도 했고, 이후 턱선까지 짧아진 새로운 헤어스타일로 촬영장에 등장해 분위기를 바꿨다.

한편, 아이유는 지난 10일 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매했다. 더블 타이틀곡 '이 별로부터'와 'Dear my crazy soulmate'는 발매 후 주요 음원차트 최상위권에 오르며 큰 사랑을 받고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com