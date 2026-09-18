홍현희♥제이쓴, 3살 子 준범이 아이돌 데뷔 욕심..JYP 사옥까지 "사람 일 몰라"

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[스포츠조선 김수현기자] 홍현희·제이쓴 부부가 아들 준범이의 '아이돌 데뷔' 가능성을 확인하기 위해 직접 나섰다.

18일 유튜브 채널 '홍쓴TV'에는 '준범이 아이돌 도전기 JYP에 직접 가봤습니다?!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희와 제이쓴은 준범이를 데리고 댄스 연습실을 찾았다. 엄마와 달리 부끄러움이 많은 준범이는 등을 돌린 채 쑥스러워하는 모습을 보였다.

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이에 홍현희는 "준범 씨 스타일리스트님, 제이쓴 씨 모셨습니다. 매니저님이세요. 전반적인 거 다 담당하고 계시고 저는 오늘 댄서 선생님이다"라며 가족들을 소개했다.

이어 홍현희는 요즘 아이들의 장래희망에 대해 이야기했다. 그는 "아니 근데 요즘에 아이들 꿈이... 우리 때만 해도 뭐였어요? 대통령, 의사, 과학자. 근데 요즘 친구들의 꿈 1등이 아이돌이다. 아이돌, 유튜버가 거의 번갈아가면서 1등이라더라"라고 말했다.

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그러면서 "그래가지고 지금 과연 우리 준범이에게 그런 끼가 있는지 보러 왔다"며 아들의 아이돌 가능성을 확인해보겠다고 밝혔다.

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홍현희는 자신의 어린 시절도 떠올렸다. 그는 "저는 아직도 기억난다. 저희 엄마 친목회 따라가서 마이클 잭슨 춤을 췄다"며 즉석에서 춤을 선보여 놀라움을 자아냈다.

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제이쓴 역시 "나도 몸치는 아니다"라고 말했고, 홍현희는 "제 유전자가 있으면 우리 준범이도 춤을 잘 출 거다"라며 아들의 춤 실력에 대한 기대감을 드러냈다.

제이쓴은 "내가 그랬지 않냐. 이것저것 다 찍먹해보겠다고"라며 준범이가 다양한 경험을 해보기를 바라는 마음을 내비쳤다.

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본격적인 춤 수업 시간이 되자 홍현희는 "굉장히 어렵게, 이번 스케줄들 한 시간 한 달을 맞췄다"며 준범이의 춤 실력을 테스트하기 위해 댄서 하리무를 소개했다.

그러나 홍현희의 기대와 달리 준범이는 쑥스러워하며 좀처럼 나서지 못했다. 이를 지켜보던 제이쓴은 "오늘 'BAD' 노리고 온 건데"라며 아쉬움을 드러냈고, 결국 준범이 대신 홍현희가 춤을 배우라고 권했다.

그리고 일주일 후, 세 가족은 JYP 엔터테인먼트 사옥 앞에 모습을 드러냈다.

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홍현희는 "사실 '전지적 참견 시점'에 JYP님이 나오셨을 때 유기농 식단 그게 너무 먹고 싶다 하니까 초대를 해주셨다"라고 방문하게 된 배경을 설명했다.

JYP 엔터테인먼트 사옥까지 방문했지만 홍현희와 제이쓴은 여전히 준범이의 아이돌 데뷔에 대한 기대를 버리지 않았다.

제이쓴은 "혹시 알아? 준범아, 사람 일은 모르는 거야. 얼굴 잘 익혀놔 여기"라며 준범이에게 말을 건네며 남다른 기대감을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com